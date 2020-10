Davide Donadei, Uomini e Donne/ Scarica Miriana: “Può sedersi tra le dame del…”

Davide Donadei mischia le carte nella nuova puntata di Uomini e Donne e mette immediatamente fine al triangolo amoroso con Armando Incarnato e Miriana. Il tronista 25enne, dopo aver espresso immediatamente le proprie perplessità nei confronti della 24enne che ha espresso il desiderio di conoscere entrambi prima di scegliere per chi dichiararsi, aveva deciso di darle una possibilità. Di fronte all’atteggiamento di Miriana, però, nella puntata odierna annuncerà la sua decisione finale a Maria De Filippi. “Per quanto mi riguarda può sedersi nel parterre del trono over”, saranno le parole che dirà Davide e che spingeranno Maria De Filippi ad aprire immediatamente l’argomento dedicato al suo percorso. Come reagirà la giovane di fronte alla decisione di Davide? Quest’ultimo resterà fermo sulla propria posizione o cambierà idea?

DAVIDE DONADEI, BEATRICE SARA’ LA SCELTA?

Pur avendo espresso la propria preferenza per Roberta Di Padua e aver più volte ammesso di considerarla una delle donne più belle presenti in trasmissione, Davide Donadei è sempre più preso da Beatrice a cui ha anche regalato il suo primo bacio da tronista. La ragazza, tuttavia, continua a non convincere totalmente il tronista che, pur essendo molto preso da lei, non nascondere di avere dei dubbi di fronte alle sue mancate reazioni in trasmissione. Deciso a lasciare il programma con una ragazza con cui costruire una storia importante e duratura, Davide sta continuando a conoscere altre ragazze mettendosi totalmente in gioco per poter vivere la favola d’amore che sogna. Beatrice, dunque, dovrà aspettare a lungo prima di sperare di poter essere la sua scelta?



