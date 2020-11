DAVIDE DONADEI, UOMINI E DONNE/ Beatrice piange, lui s’infuria: “Sei convinta…”

Maria De Filippi riprende pubblicamente Davide Donadei, reo di non riuscire a stare lontano dalle sue corteggiatrici. “Devi riuscire ad innamorarti senza il contatto fisico”, afferma Maria De Filippi che esorta il tronista ad usare il buon senso per dare un ottimo esempio al pubblico. Davide ammette di essere molto attratto da Valeria. Tralasciando l’argomento esterna, Davide si rabbia con Beatrice la quale ammette di sentirsi meno attratta. “Mi sono bloccata perché ti sento lontano. Il mio atteggiamento è dovuto al tuo atteggiamento”, afferma Beatrice. “Se fai così rischi che tra i due nomi tra cui dovrò scegliere il tuo non ci sia. Ho deciso di non far scendere più ragazze e significa che tra tutte e tre c’è la mia scelta”, risponde Davide. “La consideri troppo bambina?”, chiede Maria De Filippi. “Vedo una Beatrice diversa da quella dell’inizio. Ho la sensazione che ora sia più convinta”, aggiunge Davide che chiede a Beatrice di fare qualcosa per farlo innamorare (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

DAVIDE DONADEI COLPITO DA VALERIA

Davide Donadei si sbilancia per la prima volta. Il 25enne pugliese, sul trono di Uomini e Donne da settembre, dopo aver eliminato Rossana nonostante la forte attrazione fisica prvata nei suoi confronti sin dalla prima esterna, nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi, ammetterà di avere una preferenza tra le sue corteggiatrici. Oltre a Beatrice e Chiara che ha anche baciato, Davide sta conoscendo anche due nuove ragazze, Valeria e Silvia. Con quest’ultima l’esterna non è andata bene e, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, per lei, oggi, arriverà l’eliminazione. Discorso diverso, invece, per Valeria che sembrerebbe aver fatto breccia in Davide. Nonostante tutto, però, dopo più di due mesi dall’inizio del suo percorso, il tronista ammetterà di avere una preferenza. Chi sarà tra Beatrice e Chiara la preferita di Davide Donadei?

DAVIDE DONADEI VERSO LA SCELTA?

Tra Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Sophie Codegoni, il primo tronista dell’attuale stagione di Uomini e Donne a scegliere potrebbe essere proprio il 25enne pugliese che ha un rapporto molto profondo sia con Beatrice che con Chiara. Se, tuttavia, Davide, nella nuova puntata, ammetterà di avere una preferenza, Beatrice lo spiazzerà svelando di non aver pensato a lui non avendolo visto e sentito. Chiara, inoltre, aggiungerà di essere delusa dal suo atteggiamento e lo accuserà di essere uguale con tutti e di non dare valore ai gesti e alle parole. Sarà un duro colpo per Davide che ha più volte difeso il proprio modo di fare ribadendo di aver bisogno anche del contatto fisico per riuscire ad arrivare ad una scelta vera, sentita e desiderata.



