Davide Donadei, Uomini e Donne/ Valeria piange: “Sento di essere la persona giusta..”

Davide Donadei continua a dividersi tra Chiara con cui i problemi continua ad aumentare e Beatrice. La prima ha più volte ribadito di non sentirsi apprezzata dal tronista pugliese di Uomini e Donne che, invece, ha ammesso di avere una preferenza per Beatrice che, sebbene a distanza, gli ha presentato la mamma. Davide, però, sta conoscendo anche Valeria, l’ultima corteggiatrice arrivata in trasmissione per lui e che sembre aver fatto breccia nel cuore di Davide e in quello della famiglia del tronista. “Voglio farti capire di avere un interesse per te anche se sei arrivata dopo. Tra tutte mi pare che tu sia quella più adatta a questo contesto“, dice Davide in esterna durante la quale non mancano gli abbracci. Un’esterna romantica che spinge Valeria a credere di poter uscire dallo studio di Uomini e Donne con lui.

DAVIDE DONADEI: “IN PUNTATA SENTO LO SGUARDO DI VALERIA SU DI ME”

Davide Donadei, pur avendo un percorso già importante con Chiara e Beatrice, si sbilancia con Valeria. “In puntata ti sento. Ti vedo che mi guardi e gli equilibri cambiano ogni giorno”, spiega Davide. “So che sono arrivata dopo e che devo darmi da fare perchè ci sono altri percorsi. Lo vedo adatto a me e penso che io sia adatta a lui”, ammette Valeria che, dopo due sole esterne ammette di essere molto presa dal tronista pugliese. “Valeria la vedo molto adatta a me perchè è sempre a contatto con i bambini e anch’io sto sempre a contatto con le persone”, aggiunge Davide le cui parole scatenano la reazione di Beatrice. “Io non sono nè elegante e non sono adatta a te”, sbotta Beatrice. Non ho detto quello, aggiunge il tronista pugliese.



