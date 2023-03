Davide Donadei, urla e lacrime dopo le accuse di Tavassi/ “Non toccare le cose mie”

Davide Donadei: le insinuazioni di Edoardo Tavassi

Tensione altissima dentro la casa del Grande Fratello Vip 7. La rottura tra i Donnalisi ha accentuato ulteriormente le decisioni dentro la casa: da una parte c’è il gruppo degli Spartani che sostiene Edoardo Donnamaria, dall’altro i Persiani che difendono Antonella Fiordalisi. Dopo al puntata di lunedì, Edoardo ha chiesto chiarimenti a Davide Donadei, che lo ha nominato: “Ho visto dei comportamenti sbagliati nei confronti di una persona a cui voglio bene qui dentro”, ha detto l’ex di Uomini e Donne, ribadendo la sua amicizia per Antonella.

Nel confronto tra i due si è inserito anche Edoardo Tavassi, spostando però l’attenzione sul tweet di Chiara Rabbi, ex fidanzata di Donadei. Durante la puntata di lunedì, infatti, Giulia Salemi ha letto il tweet della ragazza: “Benvenuta nel club Anto. Fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l’argomento”.

Davide Donadei: le insinuazioni di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi ha voluto analizzare i motivi che hanno spinto Chiara Rabbi a scrivere quel tweet: evidentemente acne Davide, come Donnamaria, ha avuto dei comportamenti da biasimare nei confronti della sua ex fidanzata. Le insinuazioni di Tavassi, hanno mandato su tutte le furie Donadei: “Non sai un caz*o e stai parlando. Non devi parlare. Come ti permetti? Non toccare le cose mie”, ha sbottato il ristoratore. Antonella Fiordelisi e Andrea Maestrelli hanno cercato di tranquillizzare Davide, invitandolo a non dare peso a Tavassi che vuole solo provocare. Tra le lacrime, Davide si è allontanato isolandosi in piscina. “Una reazione del genere mi sembra esagerata”, hanno commentato Tavassi e Micol Incorvaia.

