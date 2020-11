Davide Donadei verso la scelta a Uomini e Donne?/ “No, Chiara e Beatrice…”

La scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne è ancora lontana. A confermarlo è il tronista pugliese che si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi. Pur ribadendo il proprio interesse per Chiara e Beatrice, le corteggiatrici con cui ha instaurato un rapporto più profondo, Davide ha spiegato di avere ancora tantissimi dubbi in testa e di non essere affatto pronto per scegliere e lasciare lo studio. “Non sono pronto per una scelta ed è importante precisarlo. Mi sento vicino a tre persone che mi piacciono tanto, ma da qui e pensare di uscire con una di loro per costruire tutto ciò che spero di realizzare ce ne passa”, ha ammesso il tronista che ha ammesso anche il proprio interesse per l’ultima corteggiatrice arrivata, Valeria. “So che per le mie corteggiatrici non è semplice continuare soprattutto perchè hanno davanti una persona che si sta dando al cento per cento e si gode ogni esterna come se avesse davanti una sola persona a cui rendere conto di ciò che fa”, ha aggiunto.

DAVIDE DONADEI TRA CHIARA, BEATRICE E VALERIA

Chi sarà la scelta di Davide Donadei tra Chiara, Beatrice e Valeria? Il tronista di Uomini e Donne prova un forte interesse per tutte e tre le corteggiatrici, ma ad oggi, non ha ancora deciso il nome della ragazza con cui provare a costruire una vera e propria storia d’amore. «Se Chiara è seduta li è perche oltre al lato estetico mi ha lasciato delle emozioni forti. È normale che non possa parlare ancora di amore, ma solo di sensazioni: nessuno può negare che esistano», ha detto il tronista non capendo il motivo per cui Chiara continui a non considerarsi voluta da lui. Quelle che spende per Beatrice sono parole importanti. «A lei, non importa dove stare ma con chi: significa che è pronta al cento per cento a costruire davvero un futuro fuori. lo non ho voglia di correre dietro a rapporti a intermittenza, o vedere la mia compagna saltuariamente perché, per la mia esperienza, sono convinto che in questo modo non si possano mettere basi solide per un futuro». A scombussolare le certezze, però, è stata Valeria: «Lei è stata un fulmine a ciel sereno. La sento tanto e percepisco tutto il suo interesse. Mi ritengo davvero fortunato ad avere tre corteggiatrici così interessate. Con Valeria poi c’è una forte chimica, è come se ci conoscessimo da molto più tempo». Tra le tre, dunque, chi sarà la prescelta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA