DAVIDE E ALESSIA, FALO’ DI CONFRONTO A TEMPTATION ISLAND 2023/ Lui una furia: “facevi la gattina morta”

Alessia e Davide, falò di confronto a Temptation Island 2023

Per Davide e Alessia è arrivato il momento del falò di confronto a Temptation Island 2023. Dopo la notizia del falò di confronto, Alessia si confida con il tentatore Davide che le consiglia di continuare a viversi l’avventura di Temptation Island. Intanto Filippo Bisciglia raggiunge Davide che attende la fidanzata in spiaggia e commenta: “non vedo nessuno”. Alla fine Alessia si presenta al falò di confronto. Filippo mostra i video di quanto successo nei rispettivi villaggi con Davide che reagisce subito male: “l’hai provocato, facevi la gattina morta con lui” , ma la fidanzata smentisce “non è così, non l’ho provocato”.

Davide allora incalza: “ma secondo te una persona fidanzata può fare questo? Alessia guardami negli occhi”… “devi abbassare la voce, mi stava tranquillizzando perchè piangevo per te”, ma Alessia ribatte: “perchè non cambi? Devi cambiare i modi, nessuna donna merita un uomo che alza la voce”. Dal canto suo Davide si dichiara alla fidanzata: “ma io sto non alzando la voce, ho fatto un percorso e ho capito che ho occhi solo per te, il mio cuore è solo per te. Tutte le ragazze che erano li dentro, non ho mai provocato nessuna e tu non l’hai fatto, questi abbracci non sono da ragazza fidanzata. Voglio capire tu cosa vuoi?”. Alessia replica: “voglio un Davide presente, che mi ascolta, che mi abbraccia e ascolta i miei problemi e non mi critica”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Alessia e Davide a Temptation Island 2023 dopo un tradimento

Alessia e Davide sono una delle coppie della nuova stagione di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Dopo la seconda puntata per la coppia è arrivato il momento del falò finale di confronto visto che Davide, stanco di vedere la fidanzata in atteggiamenti complici con il tentatore Davide, vuole capire una volta e per tutte in che direzione deve andare la loro relazione. I due sono fidanzati da 11 anni, ma tutto è cambiato quando Davide scopre il tradimento della compagna con un uomo più grande. Nonostante il tradimento, i due non si sono lasciati, ma Alessia è stanca del comportamento del compagno e per questo motivo ha scritto alla redazione del programma per riconquistare la sua fiducia.

“Io ho fatto di tutto per riconquistarlo, ma credo di non esserci riuscita, quindi attualmente voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare” sono le parole di Alessia, mentre. Davide spiega i motivi che l’hanno spinto a tenere nascosto di aver scoperto il tradimento: “ho tenuto nascosto ad Alessia che sapevo questa storia per un anno e mezzo, decido di partecipare al programma perché voglio capire se riesco a perdonarla e soprattutto a dimenticare quello che mi è stato fatto”.

Alessia amoreggia a Temptation Island 2023 con un tentatore: il fidanzato Davide richiede il falò di confronto

Davide all’interno del villaggio delle tentatrici di Temptation Island 2023 ha confessato: “quando l’ho lasciata, lei è venuta a cercarmi a lavoro, era distrutta, piangeva, stava proprio male e io non ce la facevo a vederla così. Mi ha fatto proprio pena”. La tentatrice allora gli domanda: “e tu, quindi, stai con una persona per pena?” con Davide che replica “eh bella domanda”. Intanto nel villaggio dei tentatori Alessia si lascia sempre più andare alla conoscenza con il tentatore Davide spiegando di non sentirsi amata come merita. Intanto il tentatore Davide la invita a trascorrere una giornata fuori dal villaggio, ma i filmati fanno arrabbiare il fidanzato che richiede il falò immediato di confronto.

“Non ti nego che ho avuto tanta malinconia, in questi giorni ho pensato tanto e il mio pensiero era rivolto ad Alessia. Sarò stronzo, ma se è vero che al cuore non si comanda, ho capito che io voglio lei, ma devo capire lei cosa vuole fare. Siamo venuti qui perché lei doveva darmi delle risposte che ancora non mi ha dato, quindi mi chiedo che vuoi? Io voglio saperlo adesso, chiedo il falò anticipato, perché se lei vuole continuare a conoscere questo ragazzo, amici più di prima, me ne farò una ragione e potrò andare avanti” – ha spiegato Davide a Filippo Bisciglia. Cosa succederà?

