Davide e Lorenzo Rossi, Luca Schmidt figli di Vasco Rossi/ “I miei punti deboli”

Basta poco a chiunque dimenticare per un attimo quello che si è lontano dalla propria famiglia e lo stesso vale per Vasco Rossi che al fianco dei suoi tre figli non è il rocker che conosciamo, questo è certo. Davide e Lorenzo Rossi, Luca Schmidt sono i tre figli del komandante anche se i primi due non si vedono spesso in giro insieme al padre perché più “grandi” rispetto all’ultimo arrivato avuto dalla moglie Laura Schmidt. In particolare, il più grande è proprio Davide che è nato a Pagani nel 1986 ed è quello che più somiglia al padre con la sua aria da bello e dannato. A lui è seguito il figlio di quella “Gabri” a cui lo stesso Vasco ha dedicato una bellissima canzone d’amore. Anche Lorenzo è nato nel 1986 ma Vasco lo ha riconosciuto solo nel 2003 in seguito ai risultati di un test del DNA. Infine c’è proprio Luca, nato nel 1991 da quella che poi, nel 2012, è diventata a tutti gli effetti la sua seconda moglie. Proprio Lorenzo è quello che ancora vive con il padre e ha firmato alcune delle copertine dei suoi album confermando il suo spiccato senso artistico nel disegno e nella grafica. Lo stesso Vasco Rossi, raccontandosi ad una lunga intervista ad Oggi ha dichiarato: “I fan sono quelli che mi danno l’energia di essere ancora qua come Vasco Rossi. I miei figli sono l’energia di Vasco, sono la ragione vera per essere in questa splendida valle di lacrime”.

DAVIDE ROSSI, IL RIBELLE

Davide Rossi è il primo dei figli del Blasco. Nato nel 1986 a Pagani, Davide è sicuramente quella che ha l’indole più simile a suo padre. Artista ribelle dall’aspetto bello e dannato, Davide dopo il diploma all’istituto Kennedy di Roma, ha studiato alla scuola di cinema e Tv a Cinecittà e non è solo un attore (ha fatto anche il tentatore di Temptatione Island) ma anche un deejay molto richiesto. Nei mesi scorsi è salito agli onori della cronaca. In particolare, sembra che il figlio di Vasco Rossi nel settembre del 2016 causò un incidente automobilistico a Roma e si allontanò dalla zona senza prestare soccorso ai feriti. Vasco Rossi si è schierato al suo fianco a spada tratta sicuro dell’innocenza di suo figlio e mostrando il suo “debole” proprio per la famiglia e per i figli. Anche della vita privata di Davide si sa molto poco ma l’unica cosa certa è che nel 2015, l’allora compagna Alessia, gli ha regalato una bella bambina facendo diventare Vasco Rossi nonno per la prima volta. In seguito la coppia si è poi lasciata e Davide Rossi ha avuto altre storie.

LORENZO, IL FIGLIO DI “GABRI”

Nello stesso anno di Davide, ma in un’altra città e da un’altra madre, nasceva anche Lorenzo. Il giovane secondo giglio di Vasco Rossi è il figlio di quella “Gabri” la cui il rocker ha dedicato una delle sue più belle storie d’amore. La sua è una storia un po’ travagliata visto che Lorenzo è figlio illegittimo del cantante e che fino al 2003 non c’è stato modo di riconoscerlo, almeno a suo dire. Nonostante la storia con Gabri fosse già finito, il rocker avrebbe voluto riconoscere il figlio ma gli fu negato il test del DNA. Il riconoscimento arrivò solo nel 2003 quando lo stesso giovane si sottopose al test di paternità. Lui stesso in un’intervista a Metropolitanmagazine ha raccontato di aver un ottimo rapporto con i suoi due fratelli e di come è cambiata la sua vita dopo il riconoscimento da parte di Vasco Rossi: “Mi ha insegnato a pormi degli obiettivi e raggiungerli, superare le difficoltà, gestire i soldi perché prima non sapevo neanche come fare, ne avevo pochi. È diventato il mio punto di riferimento, sapevo che ogni volta che avevo bisogno potevo contare su di lui, avevo una pacca sulla spalla quando ne avevo bisogno”.

LUCA SCHIMDT, L’ULTIMO ARRIVATO

Luca Schmidt è l’ultimo dei figli di Vasco Rossi, l’unico nato dall’attuale moglie Laura e l’unico a vivere con lui, a differenza dei fratelli che hanno ormai famiglie e vite proprie. A quanto pare Luca non sembra interessato al mondo della televisione o della musica, ma ha avuto modo di lavorare al fianco del padre puntando sulla sua passione artistica. Proprio il lavoro come grafico e disegnatore gli ha permesso di creare delle copertine per i dischi del padre. Anche della sua privata non si sa molto ma quello che è certo è che spesso dietro le quinte degli spettacoli del padre in tutta Italia e che si può dire che è l’unico che ha avuto modo di vivere una vita intensa con suo padre al proprio fianco non solo spiritualmente ma anche fisicamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA