Davide e Martina si lasciano a Matrimonio a prima vista Italia 2021?/ Una relazione mai iniziata

E’ tempo di scelta per Davide e Martina a Matrimonio a Prima Vista Italia 2021. Cosa succederà tra i due: sorprenderanno il pubblico oppure no? Tutto pronto per il gran finale di Matrimonio a Prima Vista, il programma cult tramesso da Real Time. Tra le coppie protagoniste di quest’ultima edizione c’è anche quella formata da Davide e Martina che sin dall’inizio del programma hanno dimostrato di non essere tanto sulla stessa lunghezza d’onda. Poco complici e poco affini, nonostante la scelta degli esperti, la storia d’amore tra Martina e Davide non è mai iniziata. La convivenza tra i due è andata malissimo sin dall’inizio al punto tale che non hanno mai più di tanto trascorso del tempo insieme.

Martina è sempre stata scostante e distante da Davide arrivando perfino a definirlo una cozza in diverse occasioni. Se Davide è stato sicuramente tra i due quello più accomodante, Martina non lo è stata affatto. Proprio per questo motivo non sorprende più di tanto la scelta finale che la “coppia” ha preso durante il finale di Matrimonio a Prima Vista Italia.

Davide e Martina si lasciano, ecco perchè

Questo matrimonio non s’adda fare! E’ finita così tra Davide e Martina, una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021. La coppia sin dall’inizio ha dimostrato di non avere quasi nulla in comune. Distanti e poco inclini a trascorrere del tempo insieme, tra i due c’è sempre stato il gelo. Pochissimi i momenti trascorsi insieme pur essendo ‘marito’ e ‘moglie’ con Martina sempre sul chi va là pronta a riprendere il neo sposo che in diverse occasione ha cercato di tenderle una mano per capire se tra loro potesse nascere qualcosa.

Niente da fare: alla fine entrambi hanno deciso di lasciare il programma da single rompendo così la loro promessa di matrimonio. Un piccolo colpo di scena però c’è stato da parte di Davide che, prima di salutare Jessica, le ha proposto di conoscersi al di fuori del programma. La donna si è dimostrata nuovamente dubbiosa ed incerta. Cosa risponderà all’ex marito?



