Davide Faraone vs Mattia Santori/ “Tua idea di società civile è ipocrita, sei del Pd”

Scontro tra Mattia Santori e Davide Faraone a “L’Aria che tira” sulle primarie del centrosinistra a Bologna. Si è consumato attorno alla figura di Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro con Italia Viva e candidata senza simboli alle primarie. Secondo l’esponente di 6000 Sardine, dovrebbe strappare la tessera di Italia Viva per mostrarsi come un candidato civico. «Bisogna lasciar scegliere ai cittadini bolognesi, si è stabilito lo strumento delle primarie per questo. Ogni candidato sottoporrà le sue idee», la premessa di Davide Farone. «Questa storia per cui ci stanno le tessere di partite che devono condizionare il giudizio su persone che si candidano per amministrare Bologna mi sembra in contraddizione con lo strumento delle primarie», ha proseguito l’esponente di Italia Viva. «È quello che ha detto la Conti, lei ha detto che si presenta come civica e ha rinnegato Italia Viva, non Santori». Quest’affermazione ha fatto sbottare Davide Faraone, che ha accusato la “sardina” di ipocrisia.

Mariastella Gelmini/ "Con Draghi discontinuità rispetto a Conte. Il coprifuoco..."

FARAONE A SANTORI: “STAI SEMPRE A SOSTENERE IL PD…”

«Ma scusa, intanto mi sembra un po’ curioso che tu chieda alla Conti di rinnegare una tessera di partito e poi decidi di sostenere Lepore che è un dirigente di un partito», ha replicato Davide Faraone in collegamento con “L’Aria che tira”. Ma non si è fermato qui l’esponente di Italia Viva: «Mi sembra anche un po’ ipocrita questa idea tua di società civile e poi però stai sempre a sostenere il Pd, è un po’ ipocrita». Mentre Mattia Santori sorrideva, Davide Faraone proseguiva: «Dillo che sei un elettore del Pd, un esponente del Pd e va bene così». Poi ha concluso prendendo le difese di Isabella Conti: «Prima di essere iscritta di Italia Viva e di aver conosciuto Matteo Renzi era già sindaco di San Lazzaro. È stata votata dall’80% dei cittadini. Ora si sta candidando alle primarie del centrosinistra. Votatela per quello che dice, non starvi a inventarvi storielle. Salvini, Renzi e tutto il resto», ha concluso Davide Faraone.

LEGGI ANCHE:

MONITORAGGIO ISS 23 APRILE, INDICE RT 0.81/ Video: “Green pass non è patente libertà"Maurizio Lupi/ "Aumenta il disagio sociale: la miglior cura è la ripartenza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA