Davide Ferlito, in arte Nova, con Resta/ Convincerà al giuria? (ItaliaSì)

Davide Ferlito, in arte Nova, è un rapper siciliano. Originario di Catania, dove è nato 24 anni fa, il cantante ha partecipato alla scorsa edizione di X Factor cantando il brano “Scusa” di Izi. Con la sua performance si è aggiudicato l’ultima sedia degli Under Uomini capitanati da Malika Ayane nel bootcamp più seguito tra i giovani. I suoi brani sono oggi carichi di metafore, con frasi che vanno ben al di là delle parole e riescono ad emozionare gli ascoltatori attraverso la sua musica. Il brano che ha scelto per provare a conquistarsi un posto nella selezione per Sanremo Giovani è “Resta“, una canzone che ricorda vagamente lo stile pop moderno di Fedez. “Resta” è anche la canzone che ha permesso al giovane e brillante artista di esplodere definitivamente. Con la sua voce dal tono freddo, potremmo quasi definirlo distaccato, ed un ritmo elettronico, lascia che fiumi di parole vadano a riempire quelle note in sottofondo, portando messaggi, sensazioni ed emozioni quasi palpabili. Il suo successo è in ascesa nonostante i suoi pochi anni di esperienza. La sua avventura musicale è cominciata appena tre anni fa, in camera di un suo carissimo amico che suonava il pianoforte. Con lui nacque l’idea di fare un brano insieme, dopo un ingenuo “Brò, ma la facciamo una canzone?“. Quasi tutte le idee di Nova – come dichiarato da lui stesso a ItaliaSì” – nascono nella sua auto, che definisce con i suoi amici “magica macchina“.

Nova: sarà lui la novità sul palco dell’Ariston?

Nella sua prima esibizione ad ItaliaSì!, il programma condotto da Marco Liorni andato in onda sabato 16 novembre su RaiUno, Nova ha saputo dimostrare di avere tutte le carte in regola per essere il portatore di una nuova scia musicale sul palco dell’Ariston. La puntata andata in onda sabato non prevedeva alcun tipo di votazione. Durante lo show abbiamo potuto conoscere, ed apprezzare, dieci dei venti finalisti in gara che si contenderanno il podio al Teatro Ariston di Sanremo nella categoria Giovani. Sabato prossimo la gara entrerà davvero nel vivo, e una giuria demoscopica insieme alla Commissione del Festival saranno chiamate a votare le canzoni che daranno accesso a cinque dei dieci artisti in gara al Festival di Sanremo 2020. Sicuramente Nova ha davvero tutte le caratteristiche per proseguire il suo cammino, che lo porterebbe a consolidare quel successo già da tempo riconosciuto alle migliaia di fans che lo seguono sui canali social e con i quali ha voluto condividere la grande emozione per questa nuova avventura. Ricordiamo il grande successo ottenuto con il brano “Capirai“, che su youtube ha ricevuto più di 47.000 visualizzazioni. Sicuramente si tratta di un genere ancora sconosciuto nella storia musicale del Festival, ma non è affatto detto che quest’anno gli autori non vogliano sopperire a questa mancanza e che proprio Nova sia l’artista chiamato a scrivere una nuova epoca della storia musicale italiana.

Nova: l’esibizione “Resta” a ItaliaSì!





