Davide Ferrerio, a Verissimo la storia del ragazzo di Bologna finito in coma irreversibile 3 anni fa dopo un pestaggio nato da un tragico scambio di persona

LA STORIA DI DAVIDE FERRERIO A VERISSIMO

Non si arrende la famiglia di Davide Ferrerio, anche se il coma in cui si trova è irreversibile. Auspica quantomeno che arrivi giustizia, ma intanto scrive a Papa Leone XIV per incontrarlo e trovare conforto in tre anni di dolore, e oggi parla a Verissimo. Era l’11 agosto 2022 quando il giovane di Bologna fu picchiato brutalmente a Crotone, dove si trovava in vacanza, e lasciato a terra in condizioni disperate.

Da quel momento Davide Ferrerio si trova in un letto di ospedale, con i genitori che trovano nella preghiera la fiamma per alimentare la speranza che arrivi un miracolo.

Un incubo senza fine per la famiglia, che si interrogò subito sulle ragioni di quel pestaggio, scoprendo che il ragazzo, che all’epoca aveva 20 anni, era stato vittima di uno scambio di persona.

CHI C’È DIETRO IL PESTAGGIO E L’ITER GIUDIZIARIO

La battaglia giudiziaria si è rivelata altrettanto complessa: infatti, recentemente era stata avanzata la richiesta di scarcerazione da parte dei legali della mandante di quella spedizione punitiva, Anna Perugino, condannata in appello a 12 anni per concorso in tentato omicidio.

Una richiesta che la famiglia di Davide Ferrerio ha definito con due aggettivi: “raccapricciante” e “agghiacciante”, non solo perché arriva da colei che organizzò quella spedizione punitiva, ma anche perché non si è mai pentita. La Corte d’Appello di Catanzaro, comunque, ha respinto la richiesta.

Per questa vicenda è stato condannato anche il compagno della donna, Andrej Gaju, che ha ricevuto una pena di 5 anni, mentre Nicolò Passalacqua, l’autore dell’aggressione, ha terminato il suo iter giudiziario, perché la Cassazione ha confermato nel febbraio scorso la condanna a 12 anni e 8 mesi per tentato omicidio, rendendola definitiva.

COME È NATA LA SPEDIZIONE (E LO SCAMBIO DI PERSONA)

L’aggressione, frutto di uno scambio di persona, era partita dalla scoperta di un falso profilo. Martina Perugino, una ragazza a cui Passalacqua era interessato, aveva un flirt online con un uomo che si nascondeva dietro, appunto, un falso profilo con il nome di un ex fidanzato della diciassettenne.

La mamma dell’adolescente, Anna Perugino, organizzò un incontro per smascherare quell’uomo. La ragazza si sarebbe recata davanti al tribunale, accompagnata da Gaju, alcuni parenti e Passalacqua, che era invaghito della ragazza, per incontrare quell’uomo che però aveva intuito la trappola.

Una volta arrivato alla sua auto, l’uomo mandò un messaggio a Martina dicendo di avere una camicia bianca; poi ci fu l’aggressione, per errore, a Davide Ferrerio, che indossava proprio quell’indumento.