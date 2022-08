Davide Ferrerio, in coma dopo aggressione/ Famiglia: “Vittima di scambio di persona”

A “Morning News”, trasmissione di Canale 5, si è parlato nuovamente del pestaggio subìto dal giovane Davide Ferrerio, in coma da giorni a seguito delle percosse subite. Come spiegato dai suoi genitori e da suo fratello Alessandro, intervenuti in collegamento audiovisivo, le notizie dell’ultimo bollettino medico non sono rassicuranti. La mamma, in particolare, ha esclamato: “Mio figlio è in coma, le condizioni sono veramente tragiche. Il suo cervello è stato devastato da questa violenta aggressione, inspiegabile, fatta da un criminale che vigliaccamente, selvaggiamente, senza nessun sentimento ha distrutto la vita di un ragazzo 20enne innocente”.

Per poi aggiungere, con una rabbia più che comprensibile e umana: “Davide è in quel letto di ospedale senza neppure sapere il perché. Questo escremento, questo vomito della società è un mostro, ha agito così solo per il gusto di volersi divertire. Mio figlio era uscito solo per mangiare una pizza con un amico di nome Cesare, avevano appuntamento davanti al tribunale”.

DAVIDE FERRERIO, IL FRATELLO ALESSANDRO: “SCAMBIATO PER UN’ALTRA PERSONA”

Alessandro, il fratello di Davide Ferrerio, sempre a “Morning News” ha fornito un aggiornamento importante relativo alle indagini: “Abbiamo appurato che mio fratello è stato vittima di uno scambio di persona. In base agli accertamenti condotti mediante i telefonini dei soggetti interessati, si è scoperto che c’è stato un soggetto che con un profilo falso scriveva su Instagram dei messaggi a questa ragazza, verso la quale provava interesse. La madre della ragazzina ha allora organizzato una spedizione punitiva nei suoi confronti, invitando il soggetto che scriveva i messaggi a un incontro”.

A quel punto, però, qualcosa è andato storto: il vero interessato, accortosi della situazione, è rimasto dietro le quinte e, in una conversazione telefonica avviata con la ragazzina, si è descritto con le stesse caratteristiche e gli stessi abiti che aveva indosso in quel momento Davide Ferrerio, trovatosi nel posto sbagliato nel frangente meno adatto. A quel punto, la giovanissima “ha avvisato questo poco di buono che si è scaraventato contro mio fratello Davide”.











