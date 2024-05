Davide Ferrerio, in coma dopo aggressione/ La madre: “Una spedizione punitiva organizzata per nulla”

Nuova udienza nel processo ai danni dell’aggressore del povero Davide Ferrerio, il ragazzo di Bologna in stato vegetativo da due anni dopo essere massacrato di botte a Crotone. “Una persona che ha scelto deliberatamente di agire per infierire nei confronti di mio fratello”, le parole del fratello di Davide Ferrerio in diretta su Rai Uno a Storie Italiane. La mamma della vittima ha aggiunto: “Hanno strappato la vita ad un ventenne innocente senza pensare un attimo alle conseguenze, un gesto ignobile per una ragazzina che chattava su Facebook con un soggetto che il profilo era un fake, non avevano nemmeno l’identità di questa persona, chi prendevano prendevano”.

“E’ la Perugino che ha organizzato tutto per la figlia, doveva difenderla da questo rivale in amore, non si capisce. La Perugino non ha mai mostrato un segno di pentimento, durante l’interrogatorio non si è mai detta dispiaciuta, lei ha aizzato e caricato l’aggressore, come ha detto il mio difensore e dopo ha voltato le spalle come se nulla fosse successo e sono andati a festeggiare. Di cosa stiamo parlando? La disumanità di queste persone, se tali si possono definire”.

DAVIDE FERRERIO, IN COMA DOPO AGGRESSIONE “MAI MOSTRATO PENTIMENTO”

La mamma di Davide Ferrerio ha continuato: “Loro hanno accettato le conseguenze del loro gesto, sapevano della violenza del Passalacqua e l’hanno utilizzato per questa spedizione punitiva, doveva dimostrare che uomo fosse per avere la Perugina figlia, lui doveva fare un gesto eclatante, l’obiettivo era dimostrare a questa madre di essere disposto a fare qualsiasi cosa pur di avere la figlia, anche ammazzare”.

Oggi la mamma di Davide Ferrerio ha visto per la prima volta il volto della Perugino: “Mai dimostrato di essere pentita o dispiaciuta, è tutto normale, nella loro cultura esiste solo la violenza, non c’è linguaggio ne rispetto, quella sera non c’è stato nulla, solo il desiderio di prevaricare”.

DAVIDE FERRERIO, IN COMA DOPO AGGRESSIONE, LE PAROLE DELLA MAMMA E DELL’AVVOCATO

“C’era un ragazzo inerme – ha continuato la mamma di Davide Ferrerio – con i fatti suoi, perchè non gli ha fatto delle domande? Mio figlio è in stato vegetativo, rovinato per sempre, strappato alla vita, per cosa: per una ragazzina che chattava sui social con un soggetto che non ha mai avuto il coraggio di mostrarsi per poi nascondersi dietro Davide”.

In collegamento anche l’avvocato della famiglia: “Il pm disegna la Perugino come una donna pericolosa, la disegna come la mandante. Una persona grande ha indotto un ragazzo a dimostrare di essere uomo con la violenza e questo è intollerabile. E poi l’ha fatto in presenza anche di due minori (c’erano due bimbi quella sera ndr), quasi una sorta di iniziazione alla violenza, ecco perchè è un dramma. Sono stati chiesti 12,5 anni per la mandante, mentre al Passalacqua 20 anni. Secondo la procura non aveva proprio la volontà di mandare il soggetto ad ammazzare e secondo noi sì”.

