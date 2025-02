Si è chiuso con una sentenza di condanna definitiva il processo per il tentato omicidio di Davide Ferrerio, il 24enne ridotto in fin di vita dopo un brutale pestaggio per uno scambio di persona a Crotone e in coma irreversibile dall’11 agosto 2022. Confermata in Cassazione, poche ore fa, la pena a 12 anni e 8 mesi di reclusione a carico di Nicolò Passalacqua, 25 anni, ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta nel cuore della città.

È quanto deciso dalla Suprema Corte, riporta Il Corriere di Bologna, dopo il rigetto del ricorso proposto dalla difesa. Davide Ferrerio, giovane bolognese, fu picchiato selvaggiamente mentre si trovava in vacanza con la famiglia nel capoluogo calabrese. Da quel maledetto giorno, si trova in stato vegetativo in una struttura di lungodegenza e la famiglia non si dà pace: “La nostra vita distrutta“.

Davide Ferrerio, la mamma su Nicolò Passalacqua: “È un assassino”

La Cassazione ha confermato lo sconto di pena per Nicolò Passalacqua, condannato in primo grado a 20 anni e 4 mesi di carcere, fermo restanto il capo di imputazione: tentato omicidio. Secondo la ricostruzione, Davide Ferrerio fu colpito brutalmente in strada da Nicolò Passalacqua nel contesto di uno scambio di persona. Il 25enne avrebbe condotto una spedizione punitiva che avrebbe dovuto avere come reale “bersaglio” un uomo impegnato in relazione social con la 16enne a cui l’aggressore sarebbe stato interessato.

A organizzare il piano contro questo soggetto sarebbe stata la madre della ragazzina, Anna Perugino (già condannata in primo grado a 8 anni e in attesa di giudizio d’appello) dietro falso appuntamento. La persona in questione, intuito il pericolo, all’ultimo avrebbe deciso di non presentarsi all’incontro e avrebbe inviato un messaggio alla minorenne dicendole di avere una camicia bianca, salvo dileguarsi. Davide Ferrerio, quel giorno, indossava un capo di quel tipo e così sarebbe finito nel mirino sebbene totalmente estraneo alla vicenda. La madre di Davide Ferrerio ha commentato la sentenza definitiva a carico di Passalacqua ai microfoni del Corriere di Bologna: “Finalmente la giustizia ha messo un punto fermo confermando che è un assassino“.