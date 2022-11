Davide Ferrerio in coma per pestaggio/ Arrestate madre e sorella Nicolò Passalacqua

Il ventiduenne Davide Ferrerio è in coma irreversibile per un pestaggio avvenuto l’11 agosto scorso a Crotone ad opera del coetaneo Nicolò Passalacqua, ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Calci e pugni fino a ridurlo in fin di vita, soltanto perché scambiato per un’altra persona, un ragazzo che avrebbe dovuto avere un appuntamento con una diciassettenne di cui il carnefice si era invaghito.

Liliana Resinovich/ Si è nascosta o fu segregata? 18 giorni tra scomparsa e morte...

A finire nel mirino della giustizia, come riportato dal Corriere della Sera, non è stato soltanto Nicolò Passalacqua. Il giudice per le indagini preliminari infatti ha disposto l’arresto anche nei confronti della madre e della sorella minorenne. Le due donne, di 41 e 17 anni, la sera delle botte, lo avevano accompagnato nella zona del Tribunale della città per aiutarlo ad individuare la sua vittima. Come riportato nelle motivazioni dell’ordinanza cautelare, che ha disposto il carcere per la prima e il trasferimento in una casa famiglia per la seconda, sarebbero state “consapevoli” di ciò che stava accadendo tanto che “il loro contributo all’aggressione è stato attivo”.

Silvia Cipriani/ A caccia di impronte e Dna nell'auto per risolvere il giallo

Davide Ferrerio in coma per pestaggio: la famiglia chiede giustizia

La famiglia di Davide Ferrerio, in coma per un pestaggio dovuto ad uno scambio di persona, adesso chiede giustizia. Non soltanto nei confronti di Nicolò Passalacqua, della madre e della sorella minorenne, queste ultime risultate coinvolte sulla base dell’analisi delle immagini degli impianti di sorveglianza e dei lettori delle targhe installati nel territorio e dunque accusate di concorso in tentato omicidio, ma anche nei confronti di quello che sarebbe dovuto essere il reale destinatario delle botte.

L’uomo, che aspettava la diciassettenne, si è infatti allontanato dopo avere assistito alla scena. Il ventiduenne, che non aveva nulla a che vedere con la storia, bensì aspettava un amico per andare a mangiare una pizza insieme, si trova invece adesso ricoverato in stato vegetativo all’ospedale Maggiore di Bologna.

Belgio, due agenti accoltellati: uno è morto/ Aggressore avrebbe urlato "Allah Akbar"

© RIPRODUZIONE RISERVATA