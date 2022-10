Davide Ferrerio, massacrato di botte a Crotone/ “Pestato dalla feccia della società”

A I Fatti Vostri il terribile caso riguardante il povero Davide Ferrerio, un ragazzino di 20 anni che per uno scambio di persona è stato massacrato di botte in quel di Crotone. Un episodio che risale all’11 agosto scorso e da quel giorno Davide si trova su un letto d’ospedale in uno stato di fatto vegetativo: “Andiamo tutti i giorni a trovare Davide – ha raccontato in diretta tv il fratello, Alessandro – i medici son stati sin da subito sinceri nel dirci che quella sera a Davide è stata distrutta la vita per una pura banalità, distrutta selvaggiamente e per niente la vita di un ragazzo di 20 anni che quella sera voleva solo andare a mangiare la pizza. La sua vita è stata stravolta ed ora la sua famiglia si limita a sopravvivere non più a vivere”.

Quindi Alessandro ha spiegato nel dettaglio cosa sia accaduto quella terribile sera: “Mio fratello doveva vedersi con un amico in centro a Crotone, di fronte al tribunale, e si è recato all’appuntamento del tutto ignaro che nello stesso posto si stesse organizzando un pestaggio ai danni di un 31enne la cui identità è ignota, accusato di mandare dei messaggi ad una ragazzina, tale Martina Perugina. La madre della ragazza ha organizzato la spedizione punitiva ma il 31enne, resosi conto della situazione, ha indicato Davide come se fosse lui e sono arrivati i picchiatori. Una volta effettuato il pestaggio, gli aggressori se ne sono andati senza un minimo scrupolo e sono andati a bere. La sua vita è stata distrutta dalla feccia della società, queste non sono persone come noi. Hanno distrutto la vita di una persona con cui un’ora prima ero a giocare in calcio in spiaggia. Io amo mio fratello, per me è più di un fratello”.

DAVIDE FERRERIO, IL FRATELLO: “E’ UN INCUBO”

In studio anche Emma, fidanzata del fratello di Davide Ferrerio: “E’ diventato un incubo, noi viviamo e mangiamo come tutti, ma è come se la vita si fosse fermata a quel giorno, quel giovedì. quando sua mamma ha chiamato Ale. Io ogni weekend vado a trovarlo e vado a trovare Davide, e vedere un ragazzo così pieno di vita, immobilizzato…”.

Quindi le parole dell’avvocato della famiglia: “Abbiamo una persona in carcere, questo Passalacqua arrestato che è l’autore materiale del pestaggio. Abbiamo indagate mamma e figlia solo per favoreggiamento, e a nostro avviso sono le mandanti e a noi ci sta un po’ stretto l’accusa. il ruolo deve essere di concorso pieno nel tentato omicidio. Il 31enne è stato sentito dal pm ma secondo noi ha favorito il pestaggio di Davide, il suo contributo è importante: se fosse andato via non sarebbe successo nulla, invece ha indicato Davide”. In chiusura Alessandro ha spiegato: “Il rischio è che non vengano individuati i responsabili, vogliamo giustizia per Davide e sensibilizzare lo Stato fino a che questo non debba più succedere”.

