Davide, figlio Vasco Rossi/ “Mi ha ascoltato ogni volta che ero in crisi”

Davide Rossi è il figlio di Vasco Rossi, il mitico rocker della canzone italiana protagonista mercoledì 1 luglio 2020 in prima serata con Raiuno con l’evento televisivo “Vasco – La tempesta perfetta”. Classe 1986, Davide è nato dalla relazione del Blasco con Stefania Trucillo e ha due fratelli: Lorenzo Rossi nato da una storia con la mitica “Gabry” dell’omonima canzone e il terzogenito Luca Schmidt Rossi nato dalla storia d’amore con la moglie Laura Schmidt. Davide proprio come il padre è cresciuto a stretto contatto con la musica ed oggi si divide tra il mondo delle sette note e quello del cinema. Non solo, il ragazzo si è fatto apprezzare come DJ e cantautore scrivendo il brano “Parole di Cristallo” per Valerio Scanu. Non solo la musica nella vita di Davide che può vantare anche diverse collaborazioni in pellicole di successo come “Scusa ma ti chiamo amore”, “Albakiara” e le serie tv “Lo zio d’America 2” e “Provaci ancora prof 2” fino all’esperienza come tentatore a Temptation Island. Oggi Davide è anche papà del piccolo Romeo, nato dalla lunga storia d’amore con la compagna Alessia anche se i due sembrerebbero essersi lasciati.

Davide Rossi e il rapporto con il padre Vasco

Essere figlio di una celebrità del calibro di Vasco Rossi non deve essere stato semplice, anche se Davide Rossi parlando proprio del rapporto con il padre a Vanity Fair ha dichiarato: “lui mi sta molto vicino, è un padre presente e mi da un sacco di consigli, ma io cerco la mia strada sempre”. Non solo, il secondogenito del Blasco ha condiviso anche un consiglio del padre: “quello che mi ha sempre detto, come consiglio di vita, è di fare sempre tutto con il sorriso”. Un consiglio semplice ma che nasconde un bellissimo messaggio che Davide ha fatto suo. Nonostante le difficoltà della vita però il ragazzo parlando sempre del padre ha rivelato: “mi ha ascoltato ogni volta che ero in crisi, mi ha richiamato tutte le volte che trovava un mio messaggio in segreteria, perché ai tempi il telefono lo teneva perennemente spento, solo adesso lo lascia acceso e squilla. Non mi ha mai fatto mancare niente”. Tra tutti i regali ricevuti ce ne è uno che custodisce gelosamente: “una cornice d’argento per metterci una foto di Romeo. E infatti ci sono io che suono il piano con il piccolo sulle spalle. Quando la vedo penso che racchiuda tutto: mio padre, me e mio figlio”. E proprio parlando del figlio Romeo, Davide ha raccontato un episodio davvero speciale durante il megaconcerto del ModenaPark del 2017: “era il giorno delle prove, che poi anche quelle sono state un concerto vero e proprio. Quando sono arrivato dietro il palco con mio figlio Romeo papà stava salendo. In quei momenti ogni artista va lasciato tranquillo. Romeo però ha cominciato a gridare “Nonno, nonno!” e a muovere la mano per salutarlo e lui, voltandosi, ha ricambiato alzando la sua. È una scena che mi ha riempito il cuore”.

