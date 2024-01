Davide Flauto choc: “Io come Mew. Via da Amici per stress”/ “Collassai, soffrivo perché mi davano dell’emo”

Davide Flauto come Mew: addio ad Amici per il troppo stress. Le dichiarazioni dell’ex allievo

Prima di Mew c’è stato un altro allievo di Amici che ha deciso di abbandonare perché estremamente provato dallo stress a cui il talent l’aveva sottoposto. Lui è Davide Flauto, che partecipò nel 2010 ad Amici e si ritirò ad un passo dal serale per “motivi personali”. “Nella storia di Mew, la cantante 24enne che pochi giorni fa ha abbandonato Amici a causa della depressione, mi ci rivedo. Ogni volta che ci sono vicende simili mi torna in mente quel che è successo a me tanti anni fa“: ha rivelato Flauto in un’intervista rilasciata a TvBlog.

Al tempo Flauto aveva 22 anni e la possibilità di accedere al serale. Davide però abbandonò la scuola perché, come poi da lui successivamente raccontato, “per lo stress ho avuto un collasso“. Oggi il cantante ha 36 anni, e tornando con la mente a quei giorni racconta: “Dopo tanti mesi, dalle otto di mattina alle otto di sera tutti i giorni tranne la domenica; era pressante.”

Davide Flauto dopo Amici: “Ho iniziato un percorso introspettivo e…”

Da lì la decisione di lasciare Amici e ritrovare se stesso: “La salute viene prima di ogni cosa. Bisogna ascoltare se stessi. – e ancora – Da quando sono uscito da Amici ho iniziato un percorso introspettivo. Ho sistemato i pensieri, le cattive abitudini e ho eliminato il troppo, lasciando il giusto.”

Ad incidere fortemente nello stress anche il fatto che molti usassero per lui, a causa del suo look, la parola ‘emo’ in modo dispregiativo. “Mi accusavano di recitare il mio personaggio. Invece io ero veramente così. – ha chiarito Davide Flauto – Quella sensibilità me la sono portata dietro anche crescendo. Per fortuna, perché è la sensibilità che rende buone le persone. Invece, il vittimismo e il pensare che ‘tutti mi vogliono male’ li ho eliminati. È servito tempo, ma ci sono riuscito.”

