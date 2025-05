Uno dei talenti più puri e cristallini di questa Inter in grado di macinare risultati su risultati in Serie A e in Champions League: lui si chiama Davide Frattesi ed è un centrocampista classe 1999, che in campo fa parlare il suo talento. Fuori dal rettangolo verde, invece, è più riservato e meno sfrontato: i gossip si concentrano quasi esclusivamente su un altro lato della sua famiglia, ovvero sulla sorella Chiara. Bellissima e sensuale, Chiara Frattesi si è prima frequentata con Weston McKennie ed è ora fidanzata con Geolier. Ma tornando al fratello calciatore, cosa sappiamo di Davide Frattesi? È fidanzato?

Davide Frattesi, le foto con Eleonora Piredda: mano nella mano al Premio Gentleman FairPlay

A quanto pare a fianco di Davide Frattesi ci sarebbe da anni una ragazza. Lui, molto riservato sulla sua vita privata, non l’ha mai presentata ufficialmente ma a quanto pare la giovane si chiamerebbe Eleonora Piredda. I due si sono fatti vedere insieme nella serata del Premio Gentleman Fairplay. I due si sono mostrati insieme mano nella mano. Tutti si sono chiesti chi fosse quella splendida ragazza dai capelli castani, che si è fatta vedere appunto con il centrocampista dell’Inter. I più curiosi sono risaliti al suo nome capendo appunto che si trattava di Eleonora Piredda.

Non sono molte le informazioni che abbiamo in merito alla ragazza, della quale non si sa molto: sembrerebbe infatti che sia molto riservata, così come appunto Davide. La loro coppia, però, sembrerebbe essere salda e andare avanti già da tempo. Diversi anni fa, infatti, Davide Frattesi ha pubblicato un post su Instagram in compagnia di Eleonora. Quando giocava infatti al Monza, il centrocampista aveva postato una foto in campo, dedicando un gol proprio ad Eleonora, che dunque sembrerebbe essere la sua fidanzata già da anni. Solo nel 2024, però, i due hanno ufficializzato la loro storia.