DAVIDE FRATTESI, MORTA LA NONNA

Un lutto ha colpito Davide Frattesi: come annunciato già ieri, è morta la nonna del centrocampista dell’Inter, che lo stesso Frattesi ha voluto ricordare sui social. Nei giorni scorsi il venticinquenne aveva rivelato di stare vivendo un momento complicato; non era entrato nei particolari, qualcuno aveva ipotizzato che potesse trattarsi di vicende di campo o comunque legate al suo essere calciatore. Chi è vicino a Frattesi però sapeva di cosa si trattasse: lo stesso centrocampista ha rivelato la scomparsa della nonna affidandosi alle storie di Instagram, confermando anche il profondo legame tra i due.

Nella prima storia i due sono a San Siro, sotto la curva Nord: Frattesi ovviamente con la divisa dell’Inter, ma anche la nonna e la mamma nel corso di un festeggiamento per una vittoria dei nerazzurri, indossano la maglia nerazzurra. Nella seconda storia invece compare un video, nel quale Davide e la nonna ballano insieme: da qui la didascalia legata alla prima immagine, “un giorno ti rivedrò e balleremo all’infinito”.

IL LEGAME DI FRATTESI CON LA NONNA

La morte della nonna di Davide Frattesi in qualche modo torna a farci parlare del legame che esiste tra i calciatori e i loro familiari, con un’immagine ben precisa: dobbiamo tornare al settembre 2014, quando Alessandro Florenzi vestiva ancora la maglia della Roma e, in gol contro il Cagliari, era corso sulle tribune dello stadio Olimpico per abbracciare la nonna. Era stato un momento davvero bello, che ci aveva detto molto; senza voler fare retorica spiccia, forse ora capiamo maggiormente le parole di Alessandro Bastoni riguardo i sacrifici dei calciatori.

Naturalmente ci sarebbe da approfondire in merito alle critiche ricevute dal difensore dell’Inter, che tra l’altro aveva forse in mente anche la situazione di Frattesi e della nonna nel fare le sue dichiarazioni; certamente però possiamo entrare maggiormente nel merito dei giocatori che spesso sono in viaggio e non hanno tutto il tempo per stare con i loro familiari. Come detto, un argomento più complesso e del quale ora grattiamo solo la superficie, ma intanto ci uniamo al cordoglio di Davide Frattesi per la scomparsa della nonna.