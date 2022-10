Davide Gavazzi, malore in campo per il 28enne portiere/ Arresto cardiaco a Pistoia

E’ ricoverato in condizioni molto gravi, un calciatore dilettante di 28 anni, Davide Gavaazzi, che stava disputando un match nella giornata di ieri presso l’impianto sportivo di Gavinana di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia (siamo in Toscana). Il calciatore, mentre appunto si trovava sul rettangolo di gioco, si è accasciato al suolo a seguito di un malore, e di fatto non si è più ripreso. Il ragazzo è stato soccorso in tempo pressochè zero, e poi trasportato presso l’ospedale di Careggi, a Firenze, con l’elisoccorso.

Le sue condizioni, come riferito da numerosi quotidiani online, a cominciare dal sito del giornale La Nazione, destano preoccupazione, e per questo il 28enne si trova da ieri pomeriggio ricoverato presso il reparto di terapia intensiva in condizioni definite gravissime. Stando alla ricostruzione della vicenda, pare che il giocatore si sia sentito male ancora prima di entrare in campo, visto che il giovane si stava riscaldando in vista di una partita di Coppa Toscana di Seconda categoria, quella tra il Montagna Pistoiese, la squadra di casa, e la Cintolese, altra compagine della provincia di Pistoia.



DAVIDE GAVAZZI, MALORE IN CAMPO PER IL PORTIERE: LE PAROLE DEL TECNICO

Sembra che Davide Gavazzi abbia avuto un arresto cardiaco, stramazzando al suolo all’improvviso e perdendo i sensi, e i compagni di squadra e i tecnici sono stati i primi a prestargli soccorso, prima dell’arrivo dei sanitari del 118. Sul posto si è recato poco dopo anche l’auto medica che è intervenuta per rianimare il 28enne, fino all’arrivo dell’elicottero che lo ha appunto trasportato d’urgenza presso la nota struttura nosocomica del capoluogo toscano.

Stando a quanto spiegato dal Corriere della Sera, il calciatore gioca nel ruolo di portiere: «È successo tutto in pochi secondi, siamo sconvolti. Distrutti. Un attimo prima ci stavo parlando, gli ho fatto una battuta perché è il nostro secondo portiere e stavolta avrebbe dovuto giocare. L’attimo dopo, non appena mi sono girato, ho sentito qualcuno che cadeva a terra. Era lui», le parole di Marco Iori, allenatore di Davide Gavazzi.

