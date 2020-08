Davide, Gianluca e Blanda nuovi tronisti Uomini e Donne/ Chi sono? “Solo 2 sul trono”

Solo ieri è stata annunciata sul profilo Instagram di Uomini e Donne l’arrivo di una sorpresa e 24 ore dopo ecco la rivelazione di tre aspiranti tronisti. Davide, Gianluca e Blanda sono tre affascinanti ragazzi che aspirano a salire sul trono. Solo due di loro, però, saranno i nuovi tronisti e sarà il pubblico del dating show a deciderlo, come annunciato su Instagram. Infatti si legge: “Chi tra Davide, Gianluca e Blanda vorreste vedere sul trono? Correte sul sito di Wittytv.it, guardate i video di presentazione e date la vostra preferenza…. I tre ragazzi candidati al trono dalla redazione, ma se i troni sono due, voi chi vorreste lì seduti?” Sta dunque al pubblico scegliere, intanto la redazione ha messo a disposizione i provini dei tre ragazzi, in cui oltre a presentarsi raccontano un po’ la loro vita tra passioni e dolori.

Davide, Gianluca e Blanda: ecco chi sono i tre aspiranti tronisti di Uomini e Donne

Il primo provino su Witty è quello di Davide Donadei. Ha 25 anni e viene da un paesino vicino Gallipoli. Nella vita fa il ristoratore da quando aveva 16 anni, ma la sua vita non è stata semplice. “Ho mio padre alle spalle che comunque ha fatto una sua scelta di vita, è stata una persona che ha avuto un po’ di problemi con le forze dell’ordine, quindi questa cosa ha fatto sì che la mia immagine fosse sporcata un po’. Poi quando sono cresciuto ho dimostrato di essere una persona onesta, che ha sempre lavorato, e la gente un po’ si è ricreduta.” ha raccontato. Il secondo provino è di Gianluca De Matteis, fisioterapista di 30 anni. Svela di avere molte passioni: “Mi piace fare sport, ho giocato a calcio per una vita, pratico il surf, vado in moto e mi piace moltissimo recitare.” Ultimo è Davide Blanda, ha 27 anni e viene da Novara e fa l’operaio in un’azienda alimentare.





