DAVIDE GRAZIANO/ Ex compagno di Luciana Littizzetto: il silenzio dopo la rottura…

Davide Graziano è ormai solo un ricordo lontano per Luciana Littizzetto. Dopo essersi tenuta distante dal gossip, la comica ha confermato alla fine di aver terminato i 21 anni di relazione con il suo ex compagno. Una storia d’amore comunque importante, come dimostra il fatto che il musicista e la comica hanno preso in affidamento due figli, che hanno cresciuto insieme. “È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare”, ha detto all’epoca Lucianina al settimanale Dipiu, “È qualcosa che ancora non mi sento di raccontare”. Sono trascorsi due anni da quella sua dichiarazione, ma l’argomento è ancora taboo. Anche se all’inizio si parlava solo di una crisi, poi trasformata in una rottura definitiva. Il tutto passando dalla proposta di matrimonio che Graziano ha fatto alla comica diversi anni fa, ottenendo un rifiuto. Non per mancanza d’amore di certo, ma perchè l’artista non crede molto nei matrimoni.

DAVIDE GRAZIANO: SILENZIO DOPO LA ROTTURA CON LUCIANA LITTIZZETTO

Davide Graziano e Luciana Littizzetto non stanno più insieme e i motivi sono stati raccontati solo diverso tempo dopo la loro rottura ufficiale. “Tutti facciamo i conti con la disillusione e non riguarda solo gli uomini”, ha detto l’anno scorso lei al settimanale Oggi, “ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale. Tutto finisce quando perdi la stima: se guardi quella persona e capisci che non è quella che pensavi, forse davvero non c’è più speranza”. Graziano dal canto suo ha proferito non dare una versione diversa dei fatti e si è limitato a trincerarsi verso un assoluto silenzio. Oggi, domenica 9 agosto 2020, Luciana Littizzetto sarà inoltre presente nella replica di A raccontare comincia tu, in onda su Rai 3. Nonostante la rottura con Graziano, la comica si è sempre dichiarata disposta a credere ancora nell’amore e di non voler chiudere le porte ad un eventuale compagno. Anche per questo non accetta l’idea di essere definita ‘single’, anche se con il superamento dei 50 anni è consapevole del fatto che “Alla mia età è una botta di fortuna innamorarsi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA