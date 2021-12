Davide Graziano, ex compagno Luciana Littizzetto/ Al suo fianco per l’adozione

Luciana Littizzetto è certamente uno dei personaggi più poliedrici e vulcanici della nostra Tv, abituata ad avere la battuta sempre pronta anche nelle situazioni più difficili. La conduttrice non ama però parlare particolarmente della sua vita privata, che preferisce resti lontana dalle luci dei riflettori. La sua volontà è innanzitutto quella di preservare i suoi due figli presi in affido, Jordan e Vanessa, a cui è particolamente legata. Entrambi, infatti, non amano comparire davanti alle telecamere, se non in alcune sporadiche occasioni sui social.

La decisione di averli nella sua vita è arrivata ormai diverso tempo fa, quando lei era legata al suo ex compagno, Davide Graziano. In quel periodo lei non era sposata ed è per questo che non aveva la possibilità di procedere con un’adozione, ma questo non l’ha fatta desistere dall’idea di allargare la sua famiglia. Determinante è stato certamente anche il contributo dell’uomo, che l’ha sostenuta anche in un passo così importante.

Il rapporto tra Davide Graziano e Luciana Littizzetto è durato più di vent’anni ed è per questo ancora oggi, nonostante sia finito da tempo, il più importante tra quelli vissuti dalla conduttrice. I due si erano conosciuti nel 1997 e hanno saputo sostenersi anche nei momenti più importanti delle rispettive carriere.

L’uomo, classe 1968 è stato il batterista degli Africa Unite, oltre a essere ancora oggi uno dei produttori musicali più noti. E’ stato inoltre session man di artisti come Vinicio Capossela, e ha vestito i panni di produttore portando anche Annalisa al Festival di Sanremo 2013.

