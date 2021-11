Davide Graziano, ex compagno Luciana Littizzetto/ “Dai rapporti mi aspetto lealtà…”

Se, come sembra, Luciana Littizzetto ospite a Domenica In parlerà con Mara Venier della sua vita privata, è altamente probabile che la conversazione finisca per toccare anche il suo rapporto con Davide Graziano, la persona con cui la comica piemontese è stata legata sentimentalmente dal 1997 al 2018.

Classe 1968, famoso ex batterista, una carriera ventennale come membro della band torinese gli Africa Unit, Graziano è la persona con cui Luciana Littizzetto ha preso una delle scelte di vita più importanti, quella di prendere in affido i due figli Jordan e Vanessa. In un’intervista di qualche anno fa a Vanity Fair, quando l’attrice e Davide Graziano stavano ancora insieme, la Littizzetto dichiarava: “I figli non sono venuti, non era destino, il desiderio di maternità non era così pressante, non mi sono sentita di affrontare le pratiche di inseminazione. Ero una donna abbastanza serena e contenta, però all’idea di diventare madre non avevo rinunciato, ho sempre avuto il tarlo dell’affido. Il mio approccio è stato molto sociale, frequentavo la comunità “La difesa del fanciullo” di Torino e l’ho capito subito: i ragazzi hanno bisogno di amore e di una casa“.

A quel tempo Luciana Littizzetto e Davide Graziano condividevano l’esperienza della genitorialità in uno dei periodi più particolari in assoluto: l’adolescenza dei propri figli, ma il percorso è stato fin dall’inizio unn crescendo di emozioni. Al riguardo “Lucianina” diceva: “‘Affido’ è una parola che mi piace, contiene il senso della fiducia, non possiedi niente. I piccoli mantengono un legame con i genitori naturali e va bene così: non devo avere il possesso esclusivo. Con Davide ci siamo chiesti subito: ‘Saremo in grado?’. ‘Sarebbero due’, ci hanno detto. Fratello e sorella, uno di nove anni, l’altra di dodici. Un filo d’ansia ci è venuto, ma l’avventura è cominciata. (…) C’è un bel legame, a volte con Davide ci guardiamo, la nostra casa è un porto di mare, preferisco che portino gli amici qua. Quintali di spesa, lo sa quanto mangiano dieci ragazzi? Provare per credere”.

La loro storia però si è interrotta dopo più di 20 anni. Poco dopo la rottura la Littizzetto al settimanale “Oggi” ha raccontato: “Tutti facciamo i conti con la disillusione. E non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale”.

