Davide Graziano, ex compagno Luciana Littizzetto/ Ex batterista Africa Unite

Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite, è stato il compagno di Luciana Littizzetto dal 1997 fino al 2018. La coppia ha avuto in affido Vanessa e Jordan Beljuli, i due figli di origine macedone. “È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare. È qualcosa che ancora non mi sento di raccontare. So che di questa cosa dico e non dico, anzi, preferirei non dire per niente perché proprio adesso non me la sento. Quello che posso dire è che stiamo vivendo una situazione delicata”, aveva detto nel 2018 la conduttrice al settimanale DiPiù, parlando della fin del suo rapporto con Graziano. Alcuni anni fa il musicista chiese alla Littizzetto di sposarlo, ma lei rifiutò perché non ha mai creduto nell’istituzione del matrimonio. Il mancato matrimonio gli ha impedito di adottare i due figli in affido.

Davide Graziano: dieci anni negli Africa Unite

In un’intervista al settimanale Oggi, poco dopo la fine della sua relazione con Graziano, Luciana Littizzetto ha detto: “Tutti facciamo i conti con la disillusione. E non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale”. Davide Graziano è un musicista, produttore e fotografo. Dal 1991 al 2010 è stato il batterista degli Africa Unite, storica band reggae di Bunna e Madaski, nata a Pinerolo. Graziano è entrato nella band quando ancora ne faceva parte Max Casacci, che di lì a poco avrebbe lasciato i compagni per creare i Subsonica. Dal 2010 Graziano ha lasciato gli Africa Unite, sostituito da Alessandro Soresini, morto nel 2013. Qualche anno fa Graziano è tornato sul palco con gli Africa Unite per una serata all’Hiroshima Mon Amour.



