Davide Graziano ex fidanzato Luciana Littizzetto/ Ecco perché è finita la loro storia

Sembrava amore intramontabile quello fra Davide Graziano e Luciana Littizzetto e di sicuro per diverso tempo hanno fatto coppia fissa, ma il tempo ha fatto spazio ad una rottura imprevista all’interno della coppia. “Mi piacerebbe innamorarmi, ma non scrivete che sono single”, ha dichiarato tempo fa Luciana al settimanale Oggi. Non sappiamo di preciso quale sia stato il motivo della frattura sentimentale, ma l’artista ha chiarito alcuni dettagli: “È una questione delicata e non ha a che fare con i sentimenti miei e di Davide. Per questo non posso parlarne e chiedo rispetto: non voglio che mi prendano d’assalto con mille domande. Ripeto: chiedo rispetto”. Soprattutto è consapevole che non tutti gli uomini potrebbero stare al suo fianco e di certo non gli insicuri. Davide Graziano e Lucianina non stanno più insieme in via ufficiale dallo scorso dicembre, ma la crisi della donna riguarda non solo la relazione sentimentale, ma anche qualsiasi altro tipo di rapporto, persino quello di amicizia. “Al momento sono confusa. Penso che potrei trovare delle sintonie con un’altra persona. Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola”, ha dichiarato al settimanale Dipiù. Eppure qualche indizio sul perchè sia finita fra loro, Luciana lo ha regalato a tutti i più curiosi: “Tutto finisce quando perdi la stima: se guardi quella persona e capisci che non è quella che pensavi, forse davvero non c’è più speranza”. Quel forse rappresenta magari uno spiraglio, la possibilità che presto quella ferita si risani? Può darsi.

Davide Graziano ex fidanzato Luciana Littizzetto, una famiglia senza matrimonio

Fra Davide Graziano e Luciana Littizzetto, sua ex compagna per 21 anni, forse non ci sarà stato un matrimonio sulla carta, ma insieme hanno comunque creato una famiglia. Non a due ma a quattro, grazie alla scelta di prendere in affido i due fratelli Jordan e Vanessa Beljuli. Dopo aver mantenuto l’assoluto segreto sulle loro dinamiche familiari, i due ex innamorati sono finiti sotto ai riflettori, ma solo Luciana ha deciso di parlare in merito alla loro rottura. Davide Graziano invece ha preferito rimanere ancora una volta nell’ombra, sintomo di assoluto rispetto per l’ex compagna. L’ex batterista del gruppo Africa Unite continua intanto a portare avanti il suo impegno nel mondo della musica. “Per me significa purezza, purezza nella testa delle persone”, ha detto tempo fa ad Amref Italia parlando dell’Africa, “Qualcosa che si trova in tutto il Sud del mondo, una purezza che divide il Nord dal Sud”. Luciana Littizzetto invece sarà ospite di A raccontare comincia tu che andrà in onda su Rai 1 nel primetime di oggi, giovedì 14 novembre 2019. Parlerà anche della fine della loro relazione? “Io non sono molto romantica, me lo dice spesso il mio compagno”, ha detto al settimanale Oggi diverso tempo fa, rivelando un retroscena della loro dinamica familiare. “La cosa mi fa ridere, perchè anche lui non lo è. E allora lui lo fa apposta. Magari io gli dico ‘ti amo’ e lui dice ‘idem’, che non è proprio una risposta romantica”, conclude.

