Davide Graziano, ex Luciana Littizzetto/ “Disillusione”: ecco perché si sono lasciati

Ci sarà’ idealmente’ anche Luciana Littizzetto nel ricco cast di ospiti della nuova puntata estiva di “Verissimo” che questo pomeriggio va in onda su Canale 5 (ore 16:30): infatti nell’appuntamento con quello che è un ‘best of’ dei migliori momenti della stagione appena conclusa del talk show condotto da Silvia Toffanin ci sarà anche l’ospitata della 57enne comica, attrice e conduttrice televisiva torinese, da anni oramai una colonna anche di “Che Tempo Che Fa” con i suoi immancabili monologhi.

E l’intervista che la padrona di casa aveva fatto a quello che per un certo periodo era stato anche uno dei volti della comicità sulle reti Mediaset fa riaccendere i riflettori anche sulla vita sentimentale della Littizzetto. Infatti, anche se molti non lo sanno, non solo l’attrice è stata legata sentimentalmente per tanto tempo a Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite, ma se n’è anche separata: la loro storia, cominciata nel lontano 1997 e che li ha portati ad avere anche due figli in affido, aveva deciso di separarsi nel 2018. Ma cosa sappiamo del musicista classe 1968, di quasi undici anni più giovane della sua ex compagna? Per lui parla una quasi ventennale carriera nella band rocksteady-reggae nata a Pinerolo e poi salita alla ribalta nazionale: ad ogni modo Graziano è anche un produttore musicale (ad esempio, tra gli altri, di Annalisa) ed è stato pure session man di Vinicio Capossela.

CHI E’ DAVIDE GRAZIANO, EX DI LUCIANA LITTIZZETTO: 20 ANNI ASSIEME E I 2 FIGLI IN AFFIDO

Per quanto concerne la sua relazione con Luciana Littizzetto, sappiamo che la love story era cominciata nel 1997 e che Graziano è stato molto importante nella vita della cabarettista dato che assieme hanno preso una delle scelte più importanti per entrambi, vale a dire la presa in affido di Jordan e Vanessa. “I figli non sono venuti, forse era destino… Il desiderio di maternità non era così pressante e non mi sono sentita di affrontare le pratiche di inseminazione” ha raccontato la diretta interessata, ammettendo di essere stata sempre una donna serena in tal senso. Poi, assieme a Davide, e grazie anche all’incoraggiamento di Maria De Filippi, ecco l’arrivo in casa dei due fratelli macedoni, all’epoca rispettivamente di 12 (Vanessa) e 9 anni (Jordan).

Tuttavia, dopo quasi 21 anni la loro storia è finita: già tempo prima delle avvisaglie: in una intervista rilasciata verso la fine del 2021 al settimanale “Oggi”, la Littizzetto aveva parlato un po’ amareggiata di “disillusione”, riferendosi tuttavia non solo agli uomini ma pure agli amici e accennando a una presunta mancanza di lealtà su cui non ha però aggiunto altro. “Io pretendo il dissenso leale” aveva aggiunto anche se ad oggi non conosciamo i motivi che hanno portato una coppia che sembrava così affiatata e unita ancora di più dall’arrivo dei due bambini in casa a lasciarsi. “Quando si perde la stima verso l’altro, si perde tutto” aveva detto invece in un’altra circostanza restando comunque molto sul vago e non entrando nell’argomento come peraltro in varie occasioni, tutelando la privacy dell’ex compagno e quella della sua famiglia.











