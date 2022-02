Davide Graziano, ex marito Luciana Littizzetto/ “Pensavo di avere un rapporto leale”

Davide Graziano è l’ex marito di Luciana Littizzetto, la comica ospite della nuova puntata di C’è posta per te. La simpaticissima Lucianina è tornata singole dopo una lunghissima storia d’amore di circa 20 anni con Davide Graziano, famoso ex batterista, una carriera ventennale come membro della band torinese gli Africa Unit. Insieme la coppia ha costruito una bellissima famiglia ricorrendo anche alla difficile e delicata scelta dell’affidamento. Luciana e Davide, infatti, sono genitori di Jordan e Vanessa, due ragazzi presi in affido.

Jordan e Vanessa, figli Luciana Littizzetto/ Dall'affido all'adozione "Un'ansia..."

Proprio l’attrice e conduttrice in una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair raccontava: “i figli non sono venuti, non era destino, il desiderio di maternità non era così pressante, non mi sono sentita di affrontare le pratiche di inseminazione. Ero una donna abbastanza serena e contenta, però all’idea di diventare madre non avevo rinunciato, ho sempre avuto il tarlo dell’affido. Il mio approccio è stato molto sociale, frequentavo la comunità “La difesa del fanciullo” di Torino e l’ho capito subito: i ragazzi hanno bisogno di amore e di una casa”.

Luciana Littizzetto e figli in affido/ "Avevo paura ma Maria De Filippi mi ha detto…"

Davide Graziano e Luciana Littizzetto: perchè si sono lasciati?

La storia d’amore tra Davide Graziano e Luciana Littizzetto è stata importante. La coppia, insieme ha intrapreso anche il percorso dell’affidamento diventando genitori di due splendidi ragazzi. Un crescendo di emozioni per la coppia, anche se la Littizzetto in merito a questa esperienza ha sempre detto: “affido’ è una parola che mi piace, contiene il senso della fiducia, non possiedi niente. I piccoli mantengono un legame con i genitori naturali e va bene così: non devo avere il possesso esclusivo. Con Davide ci siamo chiesti subito: ‘Saremo in grado?’. ‘Sarebbero due’, ci hanno detto. Fratello e sorella, uno di nove anni, l’altra di dodici”.

JORDAN E VANESSA, FIGLI DI LUCIANA LITTIZZETTO/ "Non mi hanno mai chiamata mamma"

La comica non ha mai fatto mistero di aver avuto qualche momento di paura e titubanza, ma alla fine il desiderio di genitorialità ha vinto: “un filo d’ansia ci è venuto, ma l’avventura è cominciata. C’è un bel legame, a volte con Davide ci guardiamo, la nostra casa è un porto di mare, preferisco che portino gli amici qua. Quintali di spesa, lo sa quanto mangiano dieci ragazzi? Provare per credere”. Purtroppo però la coppia dopo 20 anni d’amore ha deciso di lasciarsi. Non è chiaro il motivo, anche se proprio la Littizzetto dalle pagine del settimanale Oggi ha confessato: “tutti facciamo i conti con la disillusione. E non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA