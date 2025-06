È da anni uno dei volti del cast di Amici di Maria De Filippi, ma Francesca Tocca è spesso finita al centro del gossip per la sua vita amorosa. Nota per la sua relazione con Raimondo Todaro, ballerino ed ex prof del talent di Canale 5, è oggi single, anzi, non più. La ballerina è stata infatti beccata in atteggiamenti inequivocabili con Davide Greco, parrucchiere 39enne tra i più famosi del settore, occupandosi di volti celebri della musica e dello spettacolo.

Francesca Tocca e Davide Greco sono stati paparazzati dai fotografi del settimanale CHI in giro per Roma, tra abbracci e baci appassionati. Gli occhiali da sole indossati da entrambi non sono bastati a celarli dagli obiettivi dei paparazzi, che li hanno dunque beccati in atteggiamenti che non lasciano dubbi.

Sarebbe dunque definitivamente archiviata la storia d’amore tra Francesca e Raimondo Todaro. I due, che erano marito e moglie, si erano già lasciati qualche anno fa, per poi riavvicinarsi qualche tempo dopo. A Verissimo hanno ufficializzato il loro ritorno insieme, poi una nuova crisi si è abbattuta sulla coppia – che ha anche una figlia, Jasmine – mettendo un punto definitivo al loro matrimonio. Raimondo ha poi lasciato anche Amici, mentre Francesca ha continuato ad essere una dei ballerini professionisti del talent. Ad oggi, se Todaro sembra sia ancora single, Francesca pare proprio abbia ritrovato l’amore. Inutile dire che i più curiosi, che da anni seguono le vicende della coppia, sono ora curiosi di scoprire quale sarà la reazione di Todaro. Il ballerino e insegnante di balli latini commenterà il nuovo fidanzato sella sua ex moglie o preferirà non proferire parola?

