Addio a Todaro, Francesca Tocca sorride con Davide Greco: chi è l’hairstylist siciliano amico di Sfera Ebbasta e Tony Effe che conquista i VIP.

Dopo la fine della relazione con Raimondo Todaro a Francesca Tocca è stato attribuito un flirt importante, quello con Davide Greco. Il ragazzo ha 39 anni ed è siciliano, ma di lui non si sa molto: non conosciamo il suo segno zodiacale, dove e quando è nato, ma si conosce il suo lavoro. Di professione è un parrucchiere ed è uno degli hairstylist più famosi di tutto il mondo dello spettacolo italiano. Infatti, a lui si rivolgono molti VIP, cantanti e rapper come ad esempio Guè, Sfera Ebbasta e Tony Effe, ma la lista è molto lunga.

Quando Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati il web è rimasto senza parole: nessuno avrebbe mai pensato che due come loro si sarebbero lasciati davvero e in maniera definitiva, anche se dopotutto ormai da tempo si parlava di aria di profonda crisi nella relazione. Se poco tempo fa a Todaro era stato attribuito il flirt con Gaia Gigli di Uomini e Donne (smentito dal ballerino), pare che Francesca Tocca abbia avuto una storia con Davide Greco, anche se la donna non ha mai confermato o zittito le voci sulla loro relazione.

Davide Greco fidanzato con Francesca Tocca? Arriva il rumor su Baby Gang

Ambassador Air Clouds, famosissimo sui social, Davide Greco conta quasi un milione di follower sui social. Nella sua biografia si scopre che ha ben tre negozi di parrucchieri, uno ad Alcamo, l’altro a Trapani e un altro ancora a Marsala. Oltretutto, gestisce un software dedicato ai negozi di tatuatori e parrucchieri. Per quanto riguarda l’amore con Francesca Tocca, le voci sono usciti dopo le foto di loro in dolce compagnia: la ballerina, anche lei diventata famosa dopo Amici di Maria De Filippi, è stata vista sorridente insieme a Davide Greco anche se allo stesso tempo, ripetiamo, nessuno di loro ha ufficializzato la storia. Poco tempo fa, a Francesca Tocca è stato attribuito anche il flirt con Baby Gang, ma anche in questo caso restano solo le voci.