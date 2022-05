Davide Iodice, marito di Valeria Parrella/ Le nozze nel 2014: “Pacchetto completo”

Davide Iodice, marito di Valeria Parrella: chi è il regista teatrale?

Il regista Davide Iodice è il marito della scrittrice Valeria Parrella. Il 31 ottobre 2014, negli uffici comunali di piazza Dante di Napoli, il sindaco Luigi De Magistris ha unito in matrimonio la scrittrice e il regista. Testimone, l’attrice Cristina Donadio, che ha letto una poesia scelta dagli sposi. “Stiamo insieme da sei anni. Ieri siamo scappati a Ischia: una notte solo per noi. Sull’aliscafo ci siamo messi a parlare di Euridice e Orfeo, per la prima volta curiamo insieme uno spettacolo, io il testo, lui la messa in scena. E all’improvviso mi ha detto: “Lo sai? Ce ne vogliono quaranta di donne per farne una come te!”. Ridevo per il suo retropensiero: hai preso l’iniziativa, mi hai portato in vacanza, abbiamo fatto l’amore e adesso lavoriamo pure. Pacchetto completo”, ha raccontato la scrittrice nel 2015 a IoDonna.

Davide Iodice, la carriere del regista

Davide Iodice, nato nel 1968 a Napoli, si è diplomato in regia Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma. Nel 1992 fonda con altri artisti la compagnia Libera mente. Dal 1995 al 1999 lavora col Centro di ricerca teatro nuovo di Napoli di cui diventa condirettore artistico. Nel 1999 ha vinto il Premio Speciale Ubu per “La Tempesta, dormiti gallina dormiti”. Nella sua carriera ha collaborato con Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene, con Carlo Cecchi e con il Teatro di Leo. Iodice ha lavorato anche con il teatro pedagogico presso l’ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà di Roma. Nel 2013 ha aperto la sua “Scuola elementare di teatro”, per avvicinare ragazzi dai 18 ai 26 anni a questa forma d’arte: “L’idea è quella della fondazione di un conservatorio popolare per le arti della scena, un progetto e un obbiettivo che ho da sempre, e questo spero possa essere il primo passo. Il nome è un tributo teorico a Tadeusz Kantor che parla appunto di scuola elementare del teatro, di una prassi che arrivi all’essenza, all’elementarità fondativa dell’espressione artistica”, ha spiegato a FanPage.it.

