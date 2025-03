Davide Lacerenza, chi è l’ex compagno di Stefania Nobile arrestato con l’accusa di sfruttamento di prostituzione e per droga

Stefania Nobile e l’ex compagno Davide Lacerenza sono finiti in arresto con le accuse di autoriciclaggio. favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Stando a quanto riporta l’Ansa il GIP Alessandra Di Fazio ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex coppia nella mattinata di oggi, 4 marzo 2025. La Guardia di Finanza, invece, ha posto sotto sequestro il locale dell’uomo la Gintoneria. Chi è Lacerenza ex compagno di Stefania Nobile?

Davide, ex compagno di Stefania Nobile è nato nel 1966 ed ha quindi 58 anni. Da giovane ha abbandonato gli studi per iniziare subito a lavorare e rendersi economicamente indipendente dai genitori. Inizia così a lavorare con i cugini nel banco di frutta e verdura e lo fa per ben 15 anni. La svolta, però, avviene quando conosce Stefania Nobile i due si innamorano e si fidanzato e nel 2005 decidono di rilevare un piccolo bar/trattoria a Milano e nasce così il locale La Malmaison.

Stefania Nobile e l’ex compagno Davide Lacerenza arrestati, chi è l’uomo: dal mercato alle Ferrari

Davide Lacerenza, ex compagno di Stefania Nobile, negli anni trasforma il suo locale nella Gintoneria di Davide inizia così ad essere molto attivo sui social con post e video del suo locale con ‘sciabolate’ e ‘cavalle'(come definisce le donne) e diventa un vero e proprio influencer che oggi vanta 260mila follower. Amante anche delle auto oggi possiede una Ferrari 488 gtb con cui sfreccia per le strade di Milano, nel frattempo la sua relazione con la figlia di Wanna Marchi arriva al capolinea ma i due rimango soci e continuano a lavorare insieme nei loro affari leciti e, in base a quanto sostengono PM e GIP, anche illeciti nel loro locale, infatti, pare che fornissero anche sostanze stupefacendi ed un giro di escort ai loro clienti.