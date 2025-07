Hanno chiesto di patteggiare Davide Lacerenza e Stefania Nobile, chiedendo una pena massima di 4 anni e 8 mesi e di 3 anni, i dettagli

Davide Lacerenza e Stefania Nobile, entrambi indagati per delle vicende poco chiare che sono avvenute al locale di Milano, La Gintoneria, sono pronti a patteggiare e risarcire. Lo riportano in queste ore numerose quotidiani online, a cominciare da Il Giorno che sottolinea come i due (ex fidanzati), siano pronti a dare delle costose bottiglie di champagne in segno di risarcimento.

La procura di Milano ha dato il via libera per quanto riguarda il patteggiamento, mentre non è ben chiaro se sia stato dato il lasciapassare anche per le bottiglie di champagne. Si parla comunque di pezzi pregiati del valore di centinaia di migliaia di euro anche perchè ci sono alcuni vini che possono raggiungere cifre folli, di conseguenza tutto può essere.

DAVIDE LACERENZA E STEFANIA NOBILE PATTEGGIANO: ATTESA LA REPLICA DEL GIP

Come ricorda il quotidiano, Davide Lacerenza e Stefania Nobile erano stati arrestati il 4 marzo scorso a Milano, per un presunto giro di droga e forse prostituzione all’interno della Gintoneria e del vicino privé La Malmaison. Numerosi video pubblicati online ma anche varie testimonianze di clienti che frequentavano abitualmente il locale, facevano presagire delle situazioni da chiarire, e tenendo conto che la parte accusata vuole patteggiare è plausibile pensare che i reati siano stati più o meno commessi.

Ma quale sarebbe l’accordo proposto dai due indagati ai giudici? Lo ha già presentato Liborio Cataliotti, che è il legale che segue entrambi e prevede prima di tutto un risarcimento di svariate migliaia di euro, appunto con le bottiglie di cui sopra, e secondariamente una pena detentiva di 3 anni per la figlia di Wanna Marchi e di 4 anni e 8 mesi per Lacerenza.

Viene specificato che la pena per Stefania Nobile è più bassa rispetto a quella di Lacerenza in quanto la stessa non è accusata di presunto spaccio di stupefacenti, a differenza del gestore del locale. Inoltre, ricordiamo, quest’ultimo si trova ancora ai domiciliari mentre la prima ha “solo” l’obbligo di dimora. Ora la palla passerà nelle mani del GIP, il giudice per le indagini preliminari, che il prossimo 10 settembre deciderà appunto se ai due indagati sarà concessa o meno la possibilità di un patteggiamento.

Se alla fine arrivasse il lasciapassare nessuno dei due si farà un giorno di galera visto che Lacerenza dopo 8 mesi di domiciliari, quindi dal prossimo novembre, avrà meno di 4 anni da scontare e potrà chiedere l’affidamento in prova, mentre la Nobile potrà subito accedere ai lavori di pubblica utilità. Ricordiamo che il tribunale del Riesame ha disposto un sequestro di circa 900mila euro alla Gintoneria, bottino derivante dal presunto autoriciclaggio di denaro, e secondo lo stesso giudice Lacerenza metteva a disposizione nel suo locale delle ragazze e della droga, definendolo il vero “core business” del locale milanese, non la vendita di alcolici.