E’ ricoverato da qualche ora a questa parte Davide Lacerenza, il famoso “king” di Milano, attualmente agli arresti domiciliari per il caso della sua Gintoneria, il locale meneghino dove forse si spacciava droga e vi era sfruttamento della prostituzione minorile. La notizia è stata data stamane dal programma di Rai Uno, Storie Italiane, con l’inviato Vito Francesco Paglia, che sta seguendo il caso da settimane, che ha raccontato appunto come il famoso imprenditore meneghino sia finito in ospedale da circa otto ore a questa parte, per dei problemi di salute ritenuti piuttosto seri e gravi.

“E’ stato ricoverato questa mattina alle prime ore dell’alba Davide Lacerenza – le parole dell’inviato del talk – il patron della Gintoneria che era stato arrestato il 4 marzo scorso, è stato ricoverato per dei gravi problemi neurologici, questo ci ha riferito il suo avvocato Liborio Cataliotti”. E ancora: “Alle 4:20 di stamattina il primo referto, sono stati spostati i domiciliari direttamente in ospedale e adesso Lacerenza è sotto accertamenti per capire la gravità di quanto accaduto stamattina”.

DAVIDE LACERENZA RICOVERATO: “ATTESI TUTTI GLI ACCERTAMENTI DEL CASO”

C’è il forte sospetto che l’uomo abbia avuto un ictus “Problemi neurologici anche abbastanza gravi, l’avvocato Cataliotti lo ha sentito, faceva fatica a parlare, ed ora bisogna capire cosa sia accaduto al king milanese, si faranno tutti gli accertamenti utili” Davide Lacerenza si trova attualmente ricoverato presso il Policlinico di Milano nel reparto di Neurologia.

Non sappiamo se il malore subito dallo stesso imprenditore sia collegato al suo problema con le dipendenze e a riguardo l’avvocato, parlando con Fanpage, aveva raccontato che il suo cliente aveva avviato un percorso con il Sert per poi abbandonarlo. Attendiamo quindi aggiornamenti su un nuovo capitolo di una vicenda che ha scosso Milano e che deve essere ancora accertata a 360 gradi. La speranza ovviamente è che Davide Lacerenza stia bene e si possa riprendere il prima possibile.

