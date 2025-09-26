E' finita la detenzione per Davide Lacerenza, è tornato ufficialmente in libertà dopo la revoca dei domiciliari: l'annuncio dato dall'amico Cruciani

Davide Lacerenza è tornato in libertà. La notizia delle ultime ore riguarda infatti la revoca degli arresti domiciliari dello stesso titolare della Gintoneria di Milano. Nel pomeriggio di ieri, 25 settembre 2025, è arrivata la svolta dopo che per mesi lo stesso imprenditore era appunto stato costretto a non uscire di casa dopo l’indagine nata a seguito di presunti giri di prostituzione e di spaccio di stupefacenti nei suoi locali. A riferire la notizia è stato il noto giornalista de La Zanzara, Giuseppe Cruciani, che ha fatto appunto sapere di essere tornato in libertà dopo più di sei mesi, anche se comunque al momento dovrà restare in quel di Milano, vigendo l’obbligo di non allontanarsi dal Comune di residenza.

Gli arresti, a sorpresa, erano giunti 6 mesi fa, il 4 marzo, e nella vicenda era rimasta coinvolta anche Stefani Nobile, già arrestata anni fa per la famosa vicenda della truffa, nonché ex compagna proprio dello stesso titolare della Gintoneria. Le accuse nei loro confronti erano quelle di appunto spaccio e prostituzione (solo per lui) e di autoriciclaggio di denaro.

DAVIDE LACERENZA, L’ICTUS E IL RITORNO ALLA NORMALITA’

Davide Lacerenza aveva vissuto la detenzione in maniera sofferente, come del resto era prevedibile, visto che qualche settimana fa si era anche sentito male, avendo accusato un presunto ictus che lo aveva obbligato ad una corsa in ospedale per approfondire il suo stato di salute.

Fortunatamente l’episodio, avvenuto lo scorso 1 aprile, non aveva portato alcuna seria conseguenza e alla fine Davide Lacerenza aveva potuto lasciare il Policlinico di Milano, tornando quindi ai domiciliari in casa sua. Il titolare della Gintoneria ha festeggiato ieri in un locale di Milano il ritorno alla libertà e chi lo ha visto lo ha descritto particolarmente dimagrito (ben 22 kg in meno), con Cruciano che ha ricordato che lo stesso si sta anche disintossicando: “E’ un altro Lacerenza”, ha spiegato ancora il giornalista di Radio24.

