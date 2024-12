Chi sono Davide, Lorenzo e Luca: i figli di Vasco Rossi

Davide, Lorenzo e Luca sono i figli di Vasco Rossi che, pur avendo mamme diverse, sono riusciti a creare un legame speciale sia tra loro che con il padre. Davide e Lorenzo sono nati a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro e hanno due mamme diverse. Davide è nato nel 1986 dalla relazione con Stefania Trucillo. Come papà Vasco, ama la musica e il mondo dell’arte in generale. Lavora come dj ma è anche un attore. Ha recitato nei film “Il posto dell’anima”, “Caterina va in città” di Paolo Virzì, “Albakiara” e “Scusa ma ti chiamo amore”. Davide ha reso nonno Vasco Rossi per ben tre volte con Romeo, nato nel 2014 dalla relazione con l’ex fidanzata Alessia mentre nel 2020 sono nati i gemelli Alessandro e Leonida dalla relazione con l’attuale compagna Giulia Matteucci.

Lorenzo, invece, ha 38 anni ed è nato dalla storia tra Vasco e Gabriella Sturani. Lavora come speaker radiofonica e anche lui ha reso nonno il rocker con l’arrivo di Lavinia e Lucrezia, nate dalla relazione con Carlotta Quaranta. Il terzogenito di Vasco, infine, è Luca ed è nato nel 1991 dall’amore con la moglie Laura Schmidt.

Vasco Rossi e il rapporto con i figli Davide, Lorenzo e Luca

Sempre schietto e sincero, Vasco Rossi ha ammesso, in un post pubblicato su Instagram nel giorno della Festa del papà, che ha dovuto imparare a fare il padre non sapendo assolutamente da dove cominciare. Come capita a tutti, Vasco, passo dopo passo, ha imparato a fare il padre comportandosi in modo spontaneo e crescendo insieme ai figli. Se con Luca ha avuto un rapporto costante e quotidiano stando, ancora oggi, con Laura, con Davide e Lorenzo il rapporto è stato costruito nel tempo.

Oggi, però, Vasco è legatissimo ai figli che sono sempre presenti, in prima fila ai suoi concerti. Ultimamente, inoltre, Lorenzo ha portato ad un concerto anche la figlia Lavinia a cui Vasco ha poi dedicato un brano prendendole la mano e regalando ai fan un momento davvero speciale.

