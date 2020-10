Davide Lorusso, Uomini e Donne/ “Jessica Antonini? Preferisco non fare progetti…”

Davide Lorusso è la scelta di Jessica Antonini. Il corteggiatore di Uomini e Donne ha colpito tutti sin da quando è arrivato nello studio del dating show di canale 5 per l’appuntamento al buio. Esterna dopo esterna ha conquistato definitivamente il cuore di Jessica che, non riuscendo più a nascondere i propri sentimenti, ha deciso di lasciare subito il trono per poter liberamente vivere la storia con lui. Molto riservato, Davide non ha fatto trasparire molto di sè anche se non ha mai nascosto l’interesse nei confronti della tronista. Tuttavia, prima della scelta definitiva, Davide si è raccontato sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne svelando di essere una persona che preferisce godersi il presente e “non fare progetti a lungo termine”.

DAVIDE LORUSSO, UN COLPO DI FULMINE CON JESSICA ANTONINI

Davide Lorusso, pur non sapendo se sia il caso di parlare di un vero e proprio colpo di fulmine, ammette di essere stato colpito dalla storia di Jessica Antonini sin dal video di presentazione. “La sua storia è molto intensa e profonda. Dalla prima esterna sono rimasto catturato dal fatto che, pur essendosi mostrata molto forte e a tratti con un carattere aggressivo, con me tira fuori il suo lato più dolce, femminile e sensibile. E questo mi piace tantissimo. Sto cercando di vivere questa conoscenza senza preoccupazioni rivolte al futuro”, ha detto Davide ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. Cosa riserverà, dunque, il futuro a Jessica e Davide? Riusciranno a costruire la loro favola d’amore com’è accaduto ad altri protagonisti del programma di Maria De Filippi?



