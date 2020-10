Davide Lorusso, Uomini e Donne/ Solo un’infatuazione per Jessica Antonini?

Davide Lorusso prova lo stesso sentimento che Jessica Antonini prova nei suoi confronti? Nella nuova puntata di Uomini e Donne, il corteggiatore finirà nel mirino del pubblico e del popolo del web. Davide, infatti, organizzerà un’esterna particolare per la tronista che, prima di salutare il ragazzo che ha immediatamente conquistato le sue attenzioni, deciderà di rendere indelebile il ricordo con un tatuaggio. Un gesto importante che, però, Davide non condividerà con Jessica. A fare il tattoo, infatti, sarà solo la tronista scatenando così le critiche sia degli altri protagonisti che del popolo del web che comincia a non credere al reale interesse di Davide nei confronti di Jessica. Il corteggiatore, dunque, prova solo un’infatuazione nei confronti di Jessica? A fornire qualche dettaglio in più sono le parole che Davide ha rilasciato ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne prima della scelta.

DAVIDE LORUSSO, PAROLE IMPORTANTI PER JESSICA PRIMA DELLA SCELTA A UOMINI E DONNE

Davide Lorusso conferma di essere molto interessato a Jessica Antonini. Come ha raccontato lui stesso ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, tutto è nato da uno sguardo. “Non so se si possa parlare di un vero e proprio colpo di fulmine, ma sicuramente ci siamo trovati immediatamente con gli sguardi. Prima che Jessica mi portasse in esterna, in studio avevamo iniziato a studiarci con gli occhi. Poi, durante l’uscita, si è acceso qualcosa in più e ci siamo trovati a parlare anche di argomenti non banali. È nato tutto da uno sguardo”, ha dichiarato Davide che si è detto pronto ad affrontare un percorso con Jessica senza telecamere ribadendo di non avere alcuna paura della situazione che ha la tronista che è già mamma di un bambino. Tra i due, dunque, nascerà davvero l’amore?



