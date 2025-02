Non si è trattenuto Davide Maggio a Domenica In nella puntata del 16 febbraio. Ospite la cantante Giorgia, si è discusso a lungo sul perchè sia arrivata solo sesta al festival di Sanremo 2025. Molti hanno visto il suo posizionamento in classifica come una vera ingiustizia e anche nel salotto di Mara Venier si è parlato molto anche sulla questione femminile, dato che quest’anno nemmeno una donna era presente tra i primi cinque. Giorgia ha anche voluto commentare il suo pianto in diretta a Sanremo dopo l’assegnazione del Premio Tim.

Così non l’avevamo mai vista, piena di lacrime e di emozione. “Ho pianto perchè mi è arrivato tutto addosso, la tensione della settimana e la commozione per il pubblico“. Con la sincerità che la contraddistingue, Giorgia ha voluto spiegare al pubblico i momenti del suo declino personale, quando era addirittura arrivata a pensare di non voler più fare musica. Per uscirne, ha detto di essersi rimboccata le maniche e di aver voluto partire da zero. Dopo le sue dichiarazioni è arrivata la considerazione di Davide Maggio che ha fatto partire l’indignazione del pubblico di Domenica In.

Davide Maggio a Giorgia secco a Domenica In: “Sei talmente brava che…”

Cos’ha detto Davide Maggio a Giorgia durante la diretta di Domenica In? Le sue parole hanno scosso i fan della cantante scatenando il putiferio sui social. Ecco le sue parole: “Il motivo per cui non hai tecnicamente vinto […] sta tutto nel video che abbiamo visto prima in cui c’è stato il carico di tensione“, ha esordito Maggio. “Perchè secondo me sei talmente brava sul palco da risultare quasi perfetta e questa perfezione a volte il pubblico la vede come un’assenza di emozioni“. Poi ha concluso così: “Se quelle lacrime ci fossero state martedì, a quest’ora staremmo festeggiando“.

A quel punto, sia il pubblico che gli opinionisti sono insorti contro l’esperto di gossip: “Ma che dici?” seguito da fischi e “buuuu” in studio. Al contrario, Giorgia non ha preso male la considerazione di Davide Maggio, ma ha detto di essere sempre pronta a mettersi in discussione, svelando che quella era una critica che gli muovevano anche negli anni ’90. E voi, come la pensate? Giorgia fatica davvero a trasmettere emozioni mentre canta?