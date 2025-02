Continua la polemica sui “fandom” del Grande Fratello. Lunedì, 24 febbraio, è stata decretata la prima finalista donna dell’edizione: Jessica Morlacchi. Quest’ultima ha battuto al televoto Stefania Orlando, Amanda Lecciso e la favorita Helena Prestes. Difatti, in tanti pensavano che a vincere sarebbe stata Helena, considerando il suo grande seguito, nonché il ruolo da protagonista che occupa da mesi nel programma. La brasiliana e Shaila Gatta sono considerate i due volti femminili di spicco di questa stagione del GF, motivo per cui si pensava che l’unica in grado di sconfiggerla sarebbe stata l’ex velina e non Jessica.

Dopo l’esito del televoto, è scoppiata una forte controversia. A quanto pare, infatti, a far vincere Jessica non sono stati tanto i suoi fan, quanto gli haters di Helena. I sostenitori degli “Shailenzo” (Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato) e di Zeudi Di Palma si sarebbero ‘alleati‘ per far perdere la Prestes, portando così la Morlacchi in finale. Di conseguenza, dopo che anche Alfonso Signorini ha evidenziato la questione, gli spettatori si sono indignati, insinuando che la presenza di questi fandom abbia contribuito al flop del programma.

Davide Maggio contro i fandom del Grande Fratello: la proposta agli autori

Ieri, mercoledì 26 gennaio, si è parlato della polemica sui televoti anche a Pomeriggio Cinque. A tal proposito, interpellato da Myrta Merlino, Davide Maggio ha fatto una proposta agli autori del reality: “Io lancerei un appello al Grande Fratello, che ritornasse il televoto a pagamento. Io ho sempre sostenuto il voto gratuito, ma è diventata una situazione insostenibile. I fan sono malati, hanno dei problemi seri, si devono dare una calmata. Quindi metterei il televoto a pagamento, così almeno si unisce l’utile al dilettevole”.

Da una parte, c’è chi ha concordato con l’appello del giornalista. Dall’altra, però, c’è chi ha sottolineato come questa problematica non sia mai stata evidenziata prima, nonostante i fan accaniti esistano da anni e sostengano quasi tutti i concorrenti, compresa Helena Prestes. Infatti, da tempo, i fandom influenzano i televoti del reality, al punto che la brasiliana è riuscita a rientrare in Casa dopo l’eliminazione, grazie al ripescaggio richiesto a gran voce dai suoi sostenitori. Dunque, perché questa polemica è stata sollevata solo ora? Chissà…