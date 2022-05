Davide Manca, scomparso a Cormano/ Mamma Giuseppina: “Fermatelo, se lo vedete!”

A “Chi l’ha Visto?” è stato lanciato un appello per trovare Davide Manca, uomo di 48 anni brizzolato e senza il dito indice della mano destra, sparito da giorni in quel di Cormano, nel Milanese. A raccontare la sua storia è stata la mamma, Giuseppina Liquefatto: “A ottobre è morto il padre e Davide non è probabilmente riuscito ad accettare questa cosa. Non ha dato segni di sconforto, a parte qualche post sui social, ma questo è normale. Giovedì scorso è andato a casa di mio fratello ed era completamente fuori di testa: diceva frasi senza senso, diceva che doveva andare a una festa con suo padre. Con il 118 è stato quindi portato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Sacco’ di Milano”.

Il punto è che, intorno alle 23.30, “mio figlio mi chiama mentre cammina. Gli ho chiesto dove fosse, lui mi ha detto che era fuori, non era al pronto soccorso. A quel punto ho avvertito mio fratello, il quale ha preso la macchina, l’ha rintracciato e l’ha riportato al pronto soccorso: hanno registrato il suo accesso, poi verso le 2.50 mio fratello ha chiesto cosa dovesse fare. Gli è stato detto che il paziente Davide Manca sarebbe stato trattenuto per una notte e che l’indomani sarebbe stato visitato dallo psichiatra”.

DAVIDE MANCA, SCOMPARSO DA CORMANO. LA MADRE GIUSEPPINA: “CAMMINA SENZA SAPERE DOVE ANDARE”

Nel frattempo, la signora Giuseppina è arrivata a Milano da Bellaria, dove risiede, ma alle 16 del giorno successivo il medico che doveva visitare Davide Manca “ha telefonato a mio fratello, dicendo che Davide era sparito da tre ore. L’ultima volta è stato avvistato sabato a Cormano, che a piedi, da Milano, dista non poco. Ha chiesto 5 euro a una mia vicina perché doveva mangiare, poi è stato rivisto la domenica da una signora in bicicletta, che l’avrebbe osservato di fronte al cimitero che barcollava, con le gambe rovinate. Da quel momento non sappiamo più niente”.

Sino al grido d’aiuto disperato: “Davide bazzica a Cormano, ma non si trova. Io voglio fare un appello disperato: per favore, se lo vedete fermatelo, chiamate il 118, chiamate le forze dell’ordine. Il ragazzo è svasato, non capisce niente, continua a camminare senza sapere dove andare”.











