Maria Chiara Giannetta sta vivendo un momento felice della sua vita. L’attrice è protagonista di vari film e serie tv molto apprezzate dal pubblico ma anche per quanto riguarda la vita privata le cose stanno andando piuttosto bene. Da tempo ormai è fidanzata con Davide Marengo, che di professione fa il regista: è stato proprio il cinema a farli conoscere e innamorare. Il compagno di Maria Chiara Giannetta, come abbiamo detto, non è nuovo al mondo dello spettacolo anche se è sempre rimasto dietro ai riflettori. L’uomo ha con l’attrice una bella differenza di età: lei 31 anni, lui 51. Nonostante questo, tra loro le cose sembrano andare a gonfie vele e a quanto pare non ci sarebbe alcun problema legato alla grande differenza di età tra loro.

Maria Chiara Giannetta, scherzando sulla sua relazione, ha rivelato: “Quella anziana sono io. Davide scherza: “Pensavo di essermela presa giovane e invece ho toppato”. Dentro dimostro almeno 65 anni, gli altri escono e io resto sul divano. Davide, invece, fisicamente sembra un trentenne”. Utilizzando l’ironia, l’attrice ha fatto capire che con Davide Marengo le cose vanno a gonfie vele nonostante ci sia una differenza di età importante tra loro.

Chi è Davide Marengo, compagno di Maria Chiara Giannetta: “Sembro più vecchia di lui”

Scherzando, Maria Chiara Giannetta ha affermato che sembra lei quella più vecchia nella coppia. In realtà è lui ad avere venti anni in più di lei: una differenza che i due non sentono affatto. I due sono molto innamorati e felici ma al momento non pensano al matrimonio, come spiegato da lei: ci sono altri programmi nella loro mente. Ma chi è Davide Marengo, il compagno di Maria Chiara Giannetta? Classe 1972, è un regista e sceneggiatore nato a Napoli nel 1972. Nella sua carriera vari film al cinema e fiction di successi, soprattutto per la Rai. I due stanno insieme dal 2018 e la loro vita di coppia prosegue felice nonostante ogni differenza.