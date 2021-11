Davide Maroni, Il Collegio 6/ Nuova discussione con i prof e provvedimento disciplinare?

Davide Maroni fra i “rivoltosi” de Il Collegio 6: spicca notevolmente il suo carattere forte

Davide Maroni fra i nuovi protagonisti de Il Collegio 6 spicca notevolmente. Proveniente da Nova Milanese in provincia di Monza e della Brianza; già dal suo video di presentazione è stato chiaro sul suo carattere e sulle sue aspettative, definendosi una personalità libera e forte, restia a subire le imposizioni e le regole che reputa non rilevanti o che semplicemente non riconosce. Anche i genitori lo hanno definito una personalità dura, testardo e deciso, ma allo stesso tempo carico di emozioni e in fondo particolarmente dolce e sensibile. È stato adottato all’età di 4 anni e già prima di entrare nel cast della nuova edizione del programma vantava un grande seguito sui profili social, in particolare su Tiktok.

Il Collegio 6,chi sono i concorrenti più apprezzati?/Rebecca Parziale fenomeno social

I video di Davide Maroni gli hanno garantito migliaia di followers e like, diventando un vero e proprio beniamino della piattaforma. La prima puntata de Il Collegio 6 ha già messo alla prova il giovane Lombardo, in particolare sia al momento del taglio dei capelli sia durante una discussione con la professoressa di matematica. Nonostante una scarsa voglia di rovinare la propria capigliatura, ha superato la prova senza mostrare particolari obiezioni, confermando quindi una personalità decisa nonostante la giovane età.

IL COLLEGIO 6, 2a PUNTATA/ Diretta: oggi espulsioni? Primo amore tra Sara e Filippo

Davide Maroni un carattere non facile: l’accesa discussione con la prof. di matematica…

Il carattere irruente e testardo di Davide Maroni è invece venuto fuori durante una discussione abbastanza accesa con la prof. di matematica, dimostrando subito una poca simpatia reciproca sia per la materia che per la professoressa in questione. Per il momento, nel rapportarsi al gruppo non ha dimostrato un attaccamento particolare verso nessun compagno, ad eccezione di Davide Casadei con il la quale già si è reso protagonista di alcune irregolarità. Ha comunque cercato più che altro di guardarsi intorno studiando la situazione e il carattere dei partecipanti de Il Collegio 6.

Maria Sofia Federico, Il Collegio 6/ Presa di mira dai compagni? Invece Gaia Casino..

Le opinioni social dopo la prima settimana de Il Collegio 6 mostrata nella prima puntata sono abbastanza positive; forte del seguito già abbastanza ampio, sembra che i telespettatori siano rimasti soddisfatti dal primo approccio di Davide Maroni all’interno del convitto Regina Margherita, in attesa di momenti dove certamente verrano fuori tutte le sue qualità comportamentali e intellettuali. La maggior parte dei commenti negativi sono invece arrivati in riferimento alla derisione di Sofia, nel momento della lettura del tema sui tormenti personali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA