Davide Marotta, abbattuta casa di Ciribiribì Kodak/ Vicini: “Abbiamo cuore spezzato”

Sono entrate in azione questa mattina le ruspe che hanno abbattuto la casa di Davide Marotta, attore noto per aver interpretato negli anni Ottanta lo spot “Ciribiribì Kodak” e aver recitato in alcune pellicole di successo. I mezzi sono giunti all’alba, dopo 23 anni dalla sentenza di demolizione (datata 1999) per abuso edilizio. Nel casolare, risalente all’Ottocento, Marotta viveva con la madre 88enne e disabile al 100% e con il fratello e nella mattinata odierna tanti vicini e familiari hanno manifestato la loro vicinanza alla famiglia, come testimoniato da Fanpage.it: “Abbiamo il cuore aperto – hanno detto –, speriamo un giorno di poter avere giustizia”.

Indonesia, terremoto a Giava: almeno 44 morti/ "Migliaia di case danneggiate e..."

Davide Marotta, nel 2022, aveva vinto il ricorso al Tar, che aveva sospeso il diniego del Comune al condono, ma la procedura di abbattimento era comunque proseguita in Procura. La scorsa settimana, l’attore aveva effettuato nuovamente ricorso, appellandosi alla Convenzione Europea che tutela il diritto inalienabile al domicilio, ma sabato 19 novembre ha consegnato le chiavi di casa alle forze dell’ordine.

Francesco, morto a 7 anni di otite curata con omeopatia/ “Dopo il coma medico sparì”

DAVIDE MAROTTA, ABBATTUTA LA CASA DELL’ATTORE

A proposito della demolizione dell’abitazione di Davide Marotta, ai microfoni di Fanpage.it è intervenuto Severino Nappi, capogruppo della Lega in Campania, il quale già una settimana fa aveva assunto le “difese” dell’attore, chiedendosi “dove fosse l’urgenza di abbattere la casa a una persona affetta da nanismo e a sua mamma quasi 90enne e invalida a 23 anni dalla sentenza”.

Nappi ha oggi asserito: “Il Comune di Napoli è rimasto indifferente e la giustizia sorda al buon senso. Il primo non ha dato seguito alla sentenza del Tar, la seconda non ha neppure preso in considerazione una serie di elementi importanti e ha avuto fretta di chiudere questa partita”. A nulla, pertanto, è servita la protesta dell’intero quartiere, andata in scena sei giorni fa, che era riuscita a procrastinare la demolizione della casa di Davide Marotta, divenuto realtà in data odierna.

Sebastiano Vitale, poliziotto rapper in arte Revman/ “Avvicino ragazzi alla legalità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA