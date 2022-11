Davide Marotta disperato a Pomeriggio 5: “Salvate la mia casa dalla demolizione”/ Ciribiribì Kodak: “Domani…”

Davide Marotta lancia l’appello a Pomeriggio 5: “Domani le ruspe demoliranno casa mia, salvatela!”

Davide Marotta, come l’alieno di “Ciribiribì Kodak“, lancia un accorato appello in diretta a Pomeriggio 5: “Salvate la mia casa dall’abbattimento!” Tra poche ore l’abitazione del celebre attore sarà infatti invasa dalle ruspe il cui compito sarà proprio quello di demolire la storica casa in cui ha vissuto parte della sua famiglia per decenni. A scaturire la drastica decisione del comune di Napoli sono stati degli abusi edilizi verificati nell’abitazione. Marotta ha vinto il ricorso al Tar nel 2017, che ha dunque sospeso il diniego di condono del Municipio. Tuttavia, come sottolineato da Fanpage, la Procura napoletana ne ha successivamente ordinando la demolizione.

In diretta a Pomeriggio 5, Marotta racconta i sacrifici per comprare la casa che per anni è stata della sua famiglia: “Nel 1993 l’ho comprata, per fare un regalo a mia mamma dopo tanti suoi sacrifici, e l’anno dopo l’ho ristrutturata”, ha spiegato.

Davide Marotta annuncia: “Domani bloccheremo l’abbattimento della proprietà”

Davide Marotta ha quindi spiegato come sono poi andate le cose: “Noi abbiamo vinto al Tar sia per quanto riguarda il vincolo cimiteriale, sia per l’acquisizione. Dopo è come se la Procura non avesse dato importanza a questo e ha dunque insistito per buttare a terra tutta la proprietà. Ora io dico: visto che è una masseria che esiste da 150 anni, io ho fatto una ristrutturazione, buttatemi a terra anche 50-60 metri ma non l’intera proprietà che esiste da sempre!”

Domani, martedì 15 novembre 2022, le ruspe arriveranno fuori dalla casa per demolirla ma Davide Marotta è pronto a protestare: “Civilmente bloccheremo l’abbattimento, poi si vedrà. Questo grazie a centinaia di persone che mi vogliono bene”.

