Davide Mengacci, padre di Rudy Zerbi/ “Sono figlio di Luciana”, le prime parole..

Davide Mengacci è diventato ufficialmente il padre di Rudy Zerbi solo quando quest’ultimo aveva 30 anni. Il produttore infatti ha scoperto del suo legame con il noto conduttore solo quando la madre Luciana Coi, dopo aver scoperto di avere un brutto male, ha deciso di dirgli tutta la verità sulla sua nascita. “Ho perdonato, ma mio padre è un altro: ho imparato che i figli sono di chi li cresce, per questo mio papà è Giorgio”, ha detto il coach di Amici qualche tempo fa a Silvia Toffanin. Rudy infatti è sicuro di avere tre padri: Roberto Zerbi, che gli ha dato il cognome e che aveva una relazione con la madre durante la gravidanza, Mengacci e Giorgio Ciana. E’ stato quest’ultimo a crescerlo dai tre anni in su. Oggi, sabato 9 maggio 2020, Verissimo trasmetterà in replica l’intervista in cui Rudy Zerbi parla anche di Davide Mengacci. Una volta scoperto tutto, il produttore ha dovuto fare i conti con una grande rabbia, che poi ha lasciato spazio al perdono. Anche se avrebbe voluto crescere con Davide e condividere tante cose con il presentatore. Il loro primo incontro è avvenuto invece grazie a Mara Carfagna: “Lavorava con me in televisione”, ha detto Mengacci tempo fa al Maurizio Costanzo Show, “mi invita ad una festa, passa il tempo, arriva l’una di notte. Quando mi giro e trovo Rudy, dietro di me, che mi dice testuali parole ‘Ciao Davide, mi chiamo Rudy e sono il figlio di Luciana’”.

DAVIDE MENGACCI, LA SUA SECONDA VITA IN TV CON ANNA MORONI

Davide Mengacci continua a dispensare consigli di cucina grazie a Ricette all’italiana. Dopo uno stop che ha fatto preoccupare Anna Moroni, il conduttore è ritornato alla guida del programma e ha subito condiviso alcuni scatti con i fan che lo seguono sui social. In uno in particolare ha scelto di rendere omaggio al microfonista, che lo vediamo con tuta, mascherina e guanti mentre posiziona il microfono sul vestito del conduttore. Clicca qui per guardare la foto di Davide Mengacci. Tra l’altro si tratta di due scatti a colori, molto diversi dalla strategia in bianco e nero che il presentatore ha deciso di adottare per i suoi contenuti social. Molti scatti artistici, realizzati in giro per l’Italia. E tanti altri con protagonisti i cani: impossibile non notare che questo è uno dei dettagli che accomuna Mengacci al figlio Rudy Zerbi. “Ho sempre saputo”, ha detto tempo fa al Maurizio Costanzo Show parlando del suo rapporto con Zerbi, “ma ho preferito soffrire io piuttosto che lui”. Il presentatore infatti è andato a vedere il piccolo Rudy quando è nato, nell’ospedale di Lodi. Poi ha deciso di farsi da parte. Oggi però hanno recuperato il tempo perduto, anche se non si considera un padre a tutti gli effetti. Lo stesso Zerbi, che lui considera “L’unico vero personaggio televisivo emerso negli ultimi dieci anni”, ha sottolineato di credere che il padre sia colui che cresce i figli.



