Davide Napoleone: “Non ho rincorso il successo”/ “Ho fatto il tour con una Panda”

Davide Napoleone: “Non ho mai rincorso il successo”

Davide Napoleone, artista campano e autore di brani per tanti cantanti di successo, si racconta a Generazione Z. Nel 2020 è nato il suo progetto artistico, ma anche prima, Davide si era fatto strada nel mondo della musica. Alle spalle, infatti, una carriera come autore per Sony Publishing Italy. Davide, infatti, è autore di vari brani di successo per tanti artisti italiani. Tra questi c’è “Solo per un po’”, incluso nell’album “Anime di carta” di Michele Bravi.

: “Il mio successo credo sia dovuto al mio contesto d’origine. Non ho mai rincorso il successo in nessun modo. Ho fatto tutto in maniera naturale e spontanea. Quando ho sentito l’esigenza di raccontare qualcosa, ho cominciato a scrivere e a cantare. Ognuno cerca il suo modo per esprimersi, c’è chi lo fa con la musica, chi con il cinema, chi facendo altro… Ho cercato la mia dimensione nella musica“.

Davide Napoleone: “Quando scrivo per altri artisti…”

Non solo un proprio repertorio. Davide Napoleone scrive spesso canzoni anche per altri artisti molto affermati in Italia. Tra questi, ad esempio, c’è anche Michele Bravi. Ma come capisce quando una canzone è da destinare ad altri e quando invece è per sé? “È un processo creativo totalmente diverso. Un po’ perché nelle mie canzoni aggiungo il dialetto, che è una cosa molto personale. Aggiungendo una frase in dialetto o altro, capisco che è per me. In realtà è diverso. Nelle mie canzoni c’è qualcosa di intimo e personale. Quando scrivo per gli altri, cerco di conoscere la persona per entrare più nel suo mondo che nel mio”, racconta il cantante.

Da ragazzo, Davide ascoltava musica molto diversa da quella che fa adesso, come racconta a Generazione Z: “Mi piaceva il britpop. La scena inglese degli anni ’90, gli Oasis, i Blair. Totalmente diverso da quello che scrivo e produco io. Non sempre le cose combaciano. Però qualche influenza è rimasta”. Infine, un commento sul tour: “Abbiamo fatto 20 date da nord a sud con una Panda, io e i miei musicisti. Ha retto bene però.











