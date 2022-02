Davide Nicola nuovo allenatore Salernitana/ Ufficialità dopo esonero di Colantuono

Svolta in casa Salernitana: esonerato Stefano Colantuono, il nuovo allenatore è Davide Nicola. La notizia era nell’aria da diversi giorni, ma pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità: toccherà all’ex allenatore di Udinese, Genoa e Torino tentare di portare alla salvezza la compagine campana.

Il presidente Iervolino e il diesse Walter Sabatini hanno deciso di imprimere una scossa dopo il pareggio esterno per 1-1 nello scontro salvezza contro il Genoa: la buona prestazione e il punto guadagnato non sono stati considerati sufficienti per la riconferma di Colantuono. Davide Nicola sarà il terzo allenatore stagionale della Salernitana dopo Castori e, appunto, l’ex coach dell’Atalanta. L’accordo siglato è fino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2023 in caso di salvezza.

SALERNITANA, DAVIDE NICOLA È IL NUOVO ALLENATORE

Davide Nicola oggi ha diretto il primo allenamento da nuovo allenatore della Salernitana e domani, mercoledì 16 febbraio, alle ore 15.00, incontrerà i giornalisti in conferenza stampa. La compagine campana naviga in cattive acque: ultimo posto con 13 punti raccolti in 23 partite. La marcia di Stefano Colantuono non è stata considerata all’altezza, con 9 punti in 15 partite: nelle ultime quattro gare, appena due punti, frutto dei pareggi con Genoa e Spezia. «Obiettivo salvezza? Vediamo…», il primo stringato commento di Davide Nicola ai cronisti presenti all’aeroporto di Napoli.

Il cammino è tutt’altro che semplice per la Salernitana: nonostante le due gare da recuperare, Ribery e compagni hanno bisogno di un buon filotto di vittorie per mettere nel mirino il quart’ultimo posto, valido per la salvezza. Molto dipenderà dall’apporto dei nuovi acquisti: Sabatini a gennaio ha rivoluzionato la rosa e ci si aspetta molto da profili di esperienza e qualità come Simone Verdi, Diego Perotti e Federico Fazio.





