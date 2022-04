Davide Nicola si toglie scarpa e minaccia di lanciarla/ Video: furia conquista social

La Salernitana batte la Fiorentina e rende davvero possibile la salvezza, ma è Davide Nicola in particolare a prendersi la scena. Questo per un gesto di stizza durante la particola che in realtà ha fatto sorridere molti, a partire dai suoi tifosi. Un gesto che in poco tempo è diventato virale sui social. La posta in palio era troppo alta per accettare distrazioni o leggerezze. Una premessa doverosa per comprendere la reazione dell’allenatore della Salernitana, che si è letteralmente infuriato dopo un errore commesso da un suo giocatore durante la partita casalinga contro la Fiorentina.

Si è talmente arrabbiato da arrivare a togliersi una scarpa e minacciare di lanciarla all’indirizzo del malcapitato. La scena si è ripetuta nel finale della partita, quando la difesa granata ha rischiato grosso su cui per poco Piatek non è arrivato per la deviazione vincente. Anche in questo caso Davide Nicola si è tolto la scarpa, ma per scaraventarla a terra.

FURIA NICOLA GIÀ MOMENTO CULT SUI SOCIAL

La furia di Davide Nicola ha fatto impazzire i social, conquistando tutti. Ora molti fanno il tifo per la salvezza della Salernitana e chiedono al tecnico un’altra impresa, dopo quella che ha compito col Crotone portandolo alla salvezza con una grande rimonta. Del resto, se la Salernitana è in ballo per la salvezza lo deve al suo allenatore, che era già noto per la sua fase difensiva arcigna, ma soprattutto per come riesce a tirare il meglio da squadre in bilico. Un ingrediente lo ha svelato con il gesto della scarpa tolta e quasi lanciata. Ranieri aveva sbagliato una giocata, quanto basta per infuriarsi. Alla fine Davide Nicola non ha davvero lanciato la scarpa contro il suo giocatore, ma comunque il gesto è diventato iconico e dimostra la tensione positiva che c’è ora a Salerno, visto che ora tutti credono ad un sogno che da impossibile è diventato possibile. A qualcuno ha anche ricordato quello di Massimiliano Allegri, che invece lancia la giacca a terra quando i giocatori della Juventus lo fanno infuriare.

#Nicola si è tolto una scarpa per tirarla in testa a qualcuno #salernitana pic.twitter.com/v188Sn3QpZ — Ufficio Certificazioni e Patenti di Lazialità (@ufficiopatenti) April 24, 2022













